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Netflix estrenó una nueva serie española de 10 episodios y es ideal para maratonear

La serie española "Perdiendo el juicio" llegó a Netflix con una historia que mezcla drama judicial, desafíos personales y un caso familiar que puede cambiarlo todo.

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Netflix estrenó una nueva serie española de 10 episodios y es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

Netflix estrenó una nueva serie española de 10 episodios y es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

"Perdiendo el juicio" es una de las apuestas más destacadas del catálogo de Netflix para junio. La serie española combina drama judicial, conflictos familiares, superación personal y momentos de comedia ligera para construir una historia que gira alrededor de una abogada brillante que, de un momento a otro, ve cómo toda su carrera se derrumba.

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Lo que parece el final de su trayectoria profesional se convierte en el inicio de un camino lleno de obstáculos, nuevos desafíos y un caso que la obligará a enfrentarse a sus propios límites.

La serie, creada por Susana López Rubio, Javier Holgado y Jaime Olías, desembarcó en la plataforma después de su paso por Atresplayer y Antena 3, donde consiguió captar la atención de los espectadores gracias a una propuesta que mezcla emociones, tensión judicial y personajes con profundas contradicciones.

Perdiendo el juicio Netflix 1

De qué trata "Perdiendo el juicio" en Netflix

Amanda Torres Holgado es una prestigiosa abogada que ha construido una carrera basada en el éxito y la excelencia profesional. Su reputación dentro del mundo judicial parecía inquebrantable hasta que un episodio inesperado cambia completamente su destino.

Durante un juicio determinante para su trayectoria, Amanda sufre un grave episodio relacionado con su Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). Lo que ocurre frente a colegas, jueces y clientes provoca que su credibilidad quede seriamente dañada.

A partir de ese momento, la protagonista debe enfrentar una realidad completamente diferente. Las puertas que antes estaban abiertas comienzan a cerrarse una tras otra.

Según el resumen oficial de Netflix: "Cuando un arrebato en tribunales deja en evidencia su TOC, una brillante abogada debe empezar de cero en una pequeño bufete, donde un nuevo caso la golpea muy de cerca".

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Una combinación de géneros que busca diferenciarse

Uno de los aspectos más llamativos de la serie es la forma en que combina diferentes elementos narrativos.

Aunque el eje principal es claramente judicial, la producción incorpora momentos de humor ligero que alivian la tensión de los conflictos legales. También dedica un espacio importante al drama humano y al desarrollo emocional de sus personajes.

La historia no se limita a mostrar procedimientos judiciales o investigaciones policiales. También explora las relaciones familiares, las segundas oportunidades y las dificultades que enfrentan las personas cuando deben reconstruir sus vidas después de una caída importante. Ese equilibrio entre drama y comedia permite que la serie mantenga un tono accesible para distintos tipos de público.

Perdiendo el juicio Netflix 3

El elenco principal de "Perdiendo el juicio"

  • Elena Rivera
  • Miquel Fernández
  • Manuel Baqueiro
  • Carol Rovira
  • María León
  • Dafne Fernández
  • María Pujalte
  • Eloy Azorín
  • Lucía Caraballo
  • Daniel Ibáñez
  • Alfonso Lara
  • Antonio Garrido
  • Luis Bermejo
  • Federico Aguado
  • Clara Garrido

Cuántos episodios tiene la serie española en Netflix

La primera temporada de Perdiendo el juicio está compuesta por diez capítulos. Cada episodio tiene una duración aproximada de 50 minutos, una extensión que permite desarrollar tanto los casos judiciales como la evolución de los personajes principales.

El formato elegido facilita que la historia avance de manera progresiva mientras incorpora nuevos conflictos en cada entrega.

La estructura también permite equilibrar las tramas episódicas con el gran misterio que atraviesa toda la temporada: la acusación por asesinato que involucra a la hermana de Amanda.

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Cuándo se estrena "Perdiendo el juicio" en Netflix

Los suscriptores de Netflix podrán encontrar la serie en la plataforma desde el 12 de junio de 2026. Con esta incorporación, el servicio de streaming suma una nueva producción española a su catálogo internacional.

La llegada de Perdiendo el juicio refuerza además la presencia de ficciones judiciales dentro de la plataforma, aunque con una propuesta que apuesta por combinar suspense, drama humano y momentos de comedia.

Para quienes disfrutan de las historias centradas en abogados, investigaciones y conflictos familiares, esta producción promete convertirse en una de las novedades más comentadas de la temporada.

Mirá el tráiler de "Perdiendo el juicio"

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