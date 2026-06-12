Netflix estrenó una nueva serie española de 10 episodios y es ideal para maratonear

Durante un juicio determinante para su trayectoria, Amanda sufre un grave episodio relacionado con su Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). Lo que ocurre frente a colegas, jueces y clientes provoca que su credibilidad quede seriamente dañada.

A partir de ese momento, la protagonista debe enfrentar una realidad completamente diferente. Las puertas que antes estaban abiertas comienzan a cerrarse una tras otra.

Según el resumen oficial de Netflix: "Cuando un arrebato en tribunales deja en evidencia su TOC, una brillante abogada debe empezar de cero en una pequeño bufete, donde un nuevo caso la golpea muy de cerca".

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Una combinación de géneros que busca diferenciarse

Uno de los aspectos más llamativos de la serie es la forma en que combina diferentes elementos narrativos.

Aunque el eje principal es claramente judicial, la producción incorpora momentos de humor ligero que alivian la tensión de los conflictos legales. También dedica un espacio importante al drama humano y al desarrollo emocional de sus personajes.

La historia no se limita a mostrar procedimientos judiciales o investigaciones policiales. También explora las relaciones familiares, las segundas oportunidades y las dificultades que enfrentan las personas cuando deben reconstruir sus vidas después de una caída importante. Ese equilibrio entre drama y comedia permite que la serie mantenga un tono accesible para distintos tipos de público.

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El elenco principal de "Perdiendo el juicio"

Elena Rivera

Miquel Fernández

Manuel Baqueiro

Carol Rovira

María León

Dafne Fernández

María Pujalte

Eloy Azorín

Lucía Caraballo

Daniel Ibáñez

Alfonso Lara

Antonio Garrido

Luis Bermejo

Federico Aguado

Clara Garrido

Cuántos episodios tiene la serie española en Netflix

La primera temporada de Perdiendo el juicio está compuesta por diez capítulos. Cada episodio tiene una duración aproximada de 50 minutos, una extensión que permite desarrollar tanto los casos judiciales como la evolución de los personajes principales.

El formato elegido facilita que la historia avance de manera progresiva mientras incorpora nuevos conflictos en cada entrega.

La estructura también permite equilibrar las tramas episódicas con el gran misterio que atraviesa toda la temporada: la acusación por asesinato que involucra a la hermana de Amanda.

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Cuándo se estrena "Perdiendo el juicio" en Netflix

Los suscriptores de Netflix podrán encontrar la serie en la plataforma desde el 12 de junio de 2026. Con esta incorporación, el servicio de streaming suma una nueva producción española a su catálogo internacional.

La llegada de Perdiendo el juicio refuerza además la presencia de ficciones judiciales dentro de la plataforma, aunque con una propuesta que apuesta por combinar suspense, drama humano y momentos de comedia.

Para quienes disfrutan de las historias centradas en abogados, investigaciones y conflictos familiares, esta producción promete convertirse en una de las novedades más comentadas de la temporada.

Mirá el tráiler de "Perdiendo el juicio"