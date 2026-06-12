La incómoda reacción de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron por la foto desnuda de la China Suárez

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El episodio se originó a partir de una publicación de la cuenta de Instagram @Jotax.digital, donde se difundió un video de la abogada Ana Rosenfeld en el programa PrimiciasYa (América TV), en el que analizaba la situación judicial y familiar del futbolista en relación con sus hijas.

En dicho material, Rosenfeld sostuvo: “Nunca tuvo impedimento de estar con sus hijas. Él no estaba con las hijas porque no estaba en la Argentina. Desde el día uno que él llega a la Argentina, lo primero que se hace es revincularse con sus hijas como corresponde”. Además, agregó: “Eso es absolutamente falso y tenemos todas las pruebas en el expediente. De hecho, hasta vuelvo a repetir, vinieron juntos a la Argentina. La mudanza a la Argentina fue un hecho importante, porque al adquirir la casa donde hoy vive Wanda con los chicos, fue una decisión de pareja, porque iba a ser el destino final”.

Lo que llamó la atención fue que la publicación recibió un “me gusta” desde la cuenta de Benjamín Vicuña, un detalle que no pasó desapercibido para los usuarios más atentos. Aunque el actor no hizo declaraciones al respecto ni explicó su interacción, el gesto volvió a encender especulaciones en medio de uno de los entramados mediáticos más comentados del último tiempo.

El like de Benjamín Vicuña contra Mauro Icardi - captura Puro Show

Qué tajante diferencia marcó Benjamín Vicuña entre Pampita y la China Suárez

A fines de mayo pasado, Benjamín Vicuña volvió a quedar en el foco mediático luego de una entrevista de tono más personal con Tatiana Schapiro para Infobae, donde se mostró abierto al hablar sobre la crianza de sus hijos y dejó entrever algunas diferencias de criterio con Eugenia Suárez.

Sin entrar en detalles demasiado específicos sobre su vida privada, el actor admitió que atraviesan un presente complejo a la hora de coordinar la organización familiar. En ese sentido, expresó con cautela: “Hoy es difícil porque hay un tema de distancias y todo que no quiero entrar en detalles”.

Lejos de buscar confrontación o alimentar la polémica, Vicuña remarcó que su prioridad es poder recomponer cierta armonía en el vínculo familiar pensando en el bienestar de los niños. En esa línea, sostuvo: “Espero que algún día se pueda tener un poquito de sentido común y de buena onda, básicamente por los chicos. Mi intención es que vuelva una buena dinámica familiar”.

pampita benjamin vicuña la china suarez 2

Durante la conversación, también hizo referencia a su relación con Carolina Pampita Ardohain, madre de sus hijos mayores, y destacó una diferencia en la manera en que lograron organizarse en comparación con su presente con la China Suárez.

Sobre ese vínculo, explicó: “Excepto al principio, que estaba todo un poco más revuelto, pronto encontramos el norte claro y fuerte, que es el bienestar de los chicos”.

En contraste, al describir la situación actual con Eugenia Suárez, el actor señaló que la dinámica se vuelve más compleja por cuestiones logísticas vinculadas a los viajes y compromisos laborales de ambos, lo que impacta en la crianza de Magnolia y Amancio. Finalmente, cerró con una reflexión general sobre la estructura familiar: “Es un barco grande con muchos niños, colegios, vidas, responsabilidades… hay que ponerle la mejor”.