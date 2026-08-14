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No tires los rollos de cartón del papel higiénico: el TRUCO que muchos desconocen

Un elemento que suele desecharse después de cada uso puede convertirse en un gran aliado para el hogar.

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Los rollos de cartón pueden convertirse en pequeñas macetas biodegradables para sembrar semillas.

Los rollos de cartón pueden convertirse en pequeñas macetas biodegradables para sembrar semillas.

Cada vez son más las personas que buscan darle una segunda vida a los objetos cotidianos antes de desecharlos. En ese contexto, los rollos de cartón del papel higiénico se convirtieron en uno de los materiales favoritos para quienes disfrutan de la jardinería y el reciclaje, dado que permiten crear macetas biodegradables para iniciar un huerto en casa.

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Un sencillo método permite tratar los residuos de desodorante que dejan marcas y una textura acartonada en la tela.

Además de ser una alternativa sustentable que reduce los residuos, este método ofrece una ventaja importante: permite trasplantar las plantas sin generar estrés en las raíces, lo que favorece un mejor crecimiento una vez que pasan a la tierra.

Cómo convertir un rollo de cartón del papel higiénico en una maceta biodegradable

El procedimiento es muy simple y solo requiere un tubo de cartón, tierra y las semillas que se deseen cultivar, según explica en canal de YouTube MaxiPermacultura.

Tomar el rollo de cartón de papel higiénico y realizar cuatro cortes en uno de sus extremos para formar cuatro solapas.

Luego, doblar esas pestañas hacia adentro, cruzándolas entre sí hasta cerrar completamente la base del tubo. De esta manera se obtiene una pequeña maceta biodegradable con fondo, lista para utilizar.

Cómo sembrar semillas en una maceta hecha con un rollo de cartón

Con la maceta ya armada, llenarla con tierra fértil. Después, colocar las semillas elegidas. Una vez ubicadas, cubrirlas con una capa de tierra cuyo espesor sea aproximadamente el doble del tamaño de cada semilla.

Por último, presionar suavemente la superficie con los dedos para eliminar posibles bolsas de aire y realizar un riego moderado. Incluso es posible reutilizar una botella plástica como regadera para los plantines.

Por qué usar rollos de cartón como macetas biodegradables

El principal beneficio de utilizar tubos de cartón como macetas biodegradables aparece al momento del trasplante.

A diferencia de los recipientes tradicionales, no es necesario retirar la planta del envase. Basta con cavar un pozo y colocar el tubo completo directamente en la tierra.

De esta manera, las raíces permanecen intactas y la planta evita el estrés que suele producir el cambio de recipiente.

Con el paso del tiempo, el cartón se degrada de forma natural, permitiendo que las raíces continúen expandiéndose sin obstáculos mientras el material se integra al suelo.

Cómo reutilizar los rollos de cartón del papel higiénico en el jardín

Reutilizar los tubos de cartón del papel higiénico es una forma práctica de reducir residuos, ahorrar dinero y facilitar el cultivo de plantas en casa.

Con solo unos minutos de trabajo es posible fabricar macetas biodegradables que protegen las raíces durante el crecimiento y convierten un objeto de descarte en una herramienta útil para comenzar un pequeño huerto o jardín.

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