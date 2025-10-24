Veda electoral: hasta cuándo se puede comprar alcohol

En la práctica, pese a que muchos locales gastronómicos decidan abrir sus puertas, se deberán limitar a ofrecer comidas y bebidas sin alcohol para evitar sanciones.

Veda electoral 2023: qué otras actividades están restringidas

El artículo 71 del Código Electoral Nacional detalla una serie de prohibiciones que se aplican antes y durante la jornada de votación:

Espectáculos públicos, actividades deportivas o eventos que no estén relacionados con el acto electoral.

Portación de armas, banderas, divisas o distintivos partidarios.

Actos de proselitismo y difusión de encuestas o sondeos electorales.

Qué pasa si se viola la veda electoral

Los ciudadanos o comercios que no respeten estas disposiciones pueden ser denunciados por violación al Código Electoral y sancionados si la Justicia comprueba la falta.

En el caso del expendio de bebidas alcohólicas, los artículos 131 y 136 del Código Electoral precisan que:

“Las personas que expendan bebidas alcohólicas desde doce horas antes y hasta tres horas después de finalizado el acto eleccionario serán castigadas con prisión de quince días a seis meses”.

Además, las autoridades pueden aplicar multas económicas y clausuras temporales a los locales infractores.