Andrés Rieznik con Novaresio: "Hoy la evidencia científica demuestra que hay que corregir lo antes posible a los chicos"

“Es lo que les aconsejo a los padres”, afirmó al explicar que, a su entender, las correcciones deben realizarse de manera inmediata. Además, sostuvo que la evidencia científica actual respalda esa práctica. “Hoy la evidencia científica demuestra que tenés que corregirlo lo antes posible, con cariño y amor, pero lo corregís”, señaló.

Críticas y el reclamo por más apoyo a los docentes

Durante la entrevista, Rieznik cuestionó algunas corrientes pedagógicas vinculadas al constructivismo y a la psicogénesis de la escritura, especialmente aquellas que desalientan la enseñanza explícita de los sonidos asociados a las letras.

Rieznik también destacó el rol de los maestros y consideró que muchos docentes están comprometidos con mejorar los procesos de enseñanza, aunque señaló que necesitan mayor respaldo institucional.

“Para mí hay que empoderar a los docentes que quieren enseñar bien. El problema es que no hay Estado presente que los empodere con los materiales para enseñar bien”, sostuvo.

En esa línea, planteó que las políticas educativas deberían enfocarse en brindar herramientas concretas para la enseñanza de la lectura y la escritura.

“A mí lo que me indigna es que hace 30 años, por lo menos, que sabemos que si enseñás de esta forma explícitamente los sonidos de la letra, los chicos aprenden a hablar en primer grado el 95%, incluso en contexto de pobreza”, afirmó.

La propuesta para la Secretaría de Educación

Consultado sobre qué medidas impulsaría para mejorar los niveles de alfabetización, Rieznik propuso fortalecer la formación docente y garantizar el acceso a materiales pedagógicos respaldados por evidencia científica.

“Que se empodere a los docentes que quieren enseñar basados en la evidencia científica. Que le manden los manuales para que los docentes puedan utilizarlos para que sus alumnos aprendan con guías pedagógicas y las capacitaciones”, planteó.