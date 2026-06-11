En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Luis Novaresio
Educación
EXCLUSIVO A24

Andrés Rieznik con Novaresio: "Hoy la evidencia científica demuestra que hay que corregir lo antes posible a los chicos"

El divulgador científico cuestionó métodos de alfabetización sin respaldo científico y pidió más apoyo para docentes y escuelas.

Banner Seguinos en google DESK
El divulgador científico reclamó más apoyo estatal para los docentes. (Foto: captura de pantalla)

El divulgador científico reclamó más apoyo estatal para los docentes. (Foto: captura de pantalla)

El divulgador científico Andrés Rieznik se refirió a los métodos de alfabetización utilizados en las escuelas primarias y sostuvo que la corrección temprana de errores es una herramienta fundamental para el aprendizaje. Además, defendió la enseñanza basada en evidencia y reclamó mayores recursos para los docentes.

Leé también Leandro Santoro con Novaresio: "Siento que Milei puede reelegir"
Leandro Santoro participó del programa Luis Novaresio Entrevista. (Foto: captura).

En el adelanto de su participación en el programa Luis Novaresio Entrevista, que se estrenará este jueves a la medianoche, Rieznik afirmó que las investigaciones disponibles muestran que el aprendizaje de la lectura mejora cuando los alumnos reciben una enseñanza sistemática de la relación entre letras y sonidos.

“No se alfabetiza de acuerdo a la mejor evidencia disponible. Y entre otras cosas muy equivocadas es no corregirlos”, agregó.

Embed

Al abordar la forma en que los niños aprenden a leer y escribir, Rieznik consideró que los errores deben corregirse desde el inicio del proceso educativo.

“Es lo que les aconsejo a los padres”, afirmó al explicar que, a su entender, las correcciones deben realizarse de manera inmediata. Además, sostuvo que la evidencia científica actual respalda esa práctica. “Hoy la evidencia científica demuestra que tenés que corregirlo lo antes posible, con cariño y amor, pero lo corregís”, señaló.

Críticas y el reclamo por más apoyo a los docentes

Durante la entrevista, Rieznik cuestionó algunas corrientes pedagógicas vinculadas al constructivismo y a la psicogénesis de la escritura, especialmente aquellas que desalientan la enseñanza explícita de los sonidos asociados a las letras.

Rieznik también destacó el rol de los maestros y consideró que muchos docentes están comprometidos con mejorar los procesos de enseñanza, aunque señaló que necesitan mayor respaldo institucional.

“Para mí hay que empoderar a los docentes que quieren enseñar bien. El problema es que no hay Estado presente que los empodere con los materiales para enseñar bien”, sostuvo.

En esa línea, planteó que las políticas educativas deberían enfocarse en brindar herramientas concretas para la enseñanza de la lectura y la escritura.

“A mí lo que me indigna es que hace 30 años, por lo menos, que sabemos que si enseñás de esta forma explícitamente los sonidos de la letra, los chicos aprenden a hablar en primer grado el 95%, incluso en contexto de pobreza”, afirmó.

La propuesta para la Secretaría de Educación

Consultado sobre qué medidas impulsaría para mejorar los niveles de alfabetización, Rieznik propuso fortalecer la formación docente y garantizar el acceso a materiales pedagógicos respaldados por evidencia científica.

“Que se empodere a los docentes que quieren enseñar basados en la evidencia científica. Que le manden los manuales para que los docentes puedan utilizarlos para que sus alumnos aprendan con guías pedagógicas y las capacitaciones”, planteó.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Luis Novaresio Educación
Notas relacionadas
Daniel Grinbank con Novaresio: "Este gobierno es absolutamente casta"
Mónica Katz con Novaresio: "Se suele demonizar a la leche"
Gerardo Romano con Novaresio: "A diferencia de Milei, creo en la justicia social"

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar