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Vuelve el fenómeno que conquistó a millones: Frozen llega al Gran Rex y confirmó quién será Anna

Frozen llega por primera vez a Buenos Aires: quién será Anna y cuándo se podrá ver el musical. Enterate.

Vuelve el fenómeno que conquistó a millones: Frozen llega al Gran Rex y confirmó quién será Anna

La magia de Disney está cada vez más cerca de conquistar nuevamente la calle Corrientes. Frozen, el musical, llegará por primera vez a Buenos Aires en mayo de 2027 con una superproducción que tendrá como escenario al emblemático Teatro Gran Rex. La expectativa ya comenzó a crecer entre los fanáticos y hay una noticia importante: la venta general de entradas ya está disponible.

En medio del anuncio también se confirmó quién tendrá la responsabilidad de interpretar a uno de los personajes centrales de esta historia: Albana Fuentes será Anna, la princesa que conquistó a millones de espectadores con su valentía, espontaneidad y espíritu aventurero.

Pero la propuesta de Disney tendrá una sorpresa adicional. Antes de que se levante el telón, los fanáticos podrán conocer parte del proceso que dará vida al espectáculo a través de Frozen: Camino al Musical, una docuserie que llegará a Disney+ y mostrará el detrás de escena de las audiciones infantiles.

La producción seguirá el proceso de selección de las niñas que competirán por los papeles de Anna y Elsa durante su infancia, y permitirá descubrir cómo se preparan quienes podrían formar parte de una de las grandes apuestas teatrales de 2027.

El desembarco de Frozen en Buenos Aires estará respaldado por Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg, responsables de grandes éxitos teatrales como La Sirenita, Matilda, School of Rock y Charlie y la Fábrica de Chocolate. Con esta nueva apuesta, los productores buscan repetir el fenómeno de convocatoria de sus anteriores espectáculos y ofrecer una experiencia pensada para toda la familia.

La historia está basada en la exitosa película animada de Disney y tiene como protagonistas a las hermanas Anna y Elsa, dos princesas del reino de Arendelle cuyo vínculo se ve atravesado por un secreto extraordinario.

Elsa posee un poder mágico que le permite crear hielo y nieve, pero su dificultad para controlarlo la lleva a aislarse de quienes más ama. Cuando sus habilidades desatan un invierno eterno sobre el reino, Anna emprende una aventura para encontrarla y ayudarla a recuperar el vínculo que las une.

En ese recorrido aparecen personajes entrañables y una historia que combina humor, aventura, emoción y canciones que se convirtieron en verdaderos clásicos, como Libre soy.

El musical propone recuperar los grandes temas de la película y llevarlos al escenario con una puesta visual de gran escala. El amor, la valentía, la aceptación personal y los vínculos familiares serán los ejes de un espectáculo que promete convocar tanto a quienes crecieron con la historia como a las nuevas generaciones.

La dirección general estará a cargo de Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero, mientras que Analía González tendrá a su cargo la dirección coreográfica y Sebastián Mazzoni, la dirección vocal. El diseño audiovisual será responsabilidad de Maxi Vecco y el diseño escenográfico estará en manos de José Ponce Aragón.

Mientras se acerca el estreno, los seguidores podrán volver a sumergirse en el universo de Anna y Elsa a través de Disney+, donde están disponibles Frozen: Una aventura congelada, Frozen 2 y distintos cortos y especiales de la franquicia.

La cita será en mayo de 2027, en el Teatro Gran Rex, con una producción que buscará transformar la magia de Arendelle en una experiencia teatral para todas las edades. Y para quienes ya quieran asegurarse un lugar, las entradas se encuentran a la venta a través de Tuentrada.com.

En pocas palabras

  • Frozen llega a Buenos Aires: El reconocido musical de Disney se presentará por primera vez en el Teatro Gran Rex en mayo de 2027.
  • Albana Fuentes será Anna: La actriz fue confirmada para interpretar a la valiente princesa en la superproducción.
  • Entradas ya a la venta: La producción, respaldada por Ozono Producciones y Los Rottemberg, habilitó la venta general para el esperado espectáculo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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