Vuelve el fenómeno que conquistó a millones: Frozen llega al Gran Rex y confirmó quién será Anna

El desembarco de Frozen en Buenos Aires estará respaldado por Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg, responsables de grandes éxitos teatrales como La Sirenita, Matilda, School of Rock y Charlie y la Fábrica de Chocolate. Con esta nueva apuesta, los productores buscan repetir el fenómeno de convocatoria de sus anteriores espectáculos y ofrecer una experiencia pensada para toda la familia.

La historia está basada en la exitosa película animada de Disney y tiene como protagonistas a las hermanas Anna y Elsa, dos princesas del reino de Arendelle cuyo vínculo se ve atravesado por un secreto extraordinario.

Elsa posee un poder mágico que le permite crear hielo y nieve, pero su dificultad para controlarlo la lleva a aislarse de quienes más ama. Cuando sus habilidades desatan un invierno eterno sobre el reino, Anna emprende una aventura para encontrarla y ayudarla a recuperar el vínculo que las une.

En ese recorrido aparecen personajes entrañables y una historia que combina humor, aventura, emoción y canciones que se convirtieron en verdaderos clásicos, como Libre soy.

El musical propone recuperar los grandes temas de la película y llevarlos al escenario con una puesta visual de gran escala. El amor, la valentía, la aceptación personal y los vínculos familiares serán los ejes de un espectáculo que promete convocar tanto a quienes crecieron con la historia como a las nuevas generaciones.

La dirección general estará a cargo de Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero, mientras que Analía González tendrá a su cargo la dirección coreográfica y Sebastián Mazzoni, la dirección vocal. El diseño audiovisual será responsabilidad de Maxi Vecco y el diseño escenográfico estará en manos de José Ponce Aragón.

Mientras se acerca el estreno, los seguidores podrán volver a sumergirse en el universo de Anna y Elsa a través de Disney+, donde están disponibles Frozen: Una aventura congelada, Frozen 2 y distintos cortos y especiales de la franquicia.

La cita será en mayo de 2027, en el Teatro Gran Rex, con una producción que buscará transformar la magia de Arendelle en una experiencia teatral para todas las edades. Y para quienes ya quieran asegurarse un lugar, las entradas se encuentran a la venta a través de Tuentrada.com.