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Escándalo en un hospital: había denuncias de demora en la atención, llegó a controlar y encontró lo peor

Fue a controlar un hospital de madrugada y terminó echando a dos médicos: el video que sacude al sistema sanitario. Enterate.

Escándalo en un hospital: había denuncias de demora en la atención, llegó a controlar y encontró lo peor

Un episodio ocurrido en un hospital municipal de Brasil terminó convertido en un verdadero escándalo y generó una fuerte polémica en las redes sociales. El intendente de Barreiros, Carlinhos da Pedreira, irrumpió de sorpresa en el establecimiento, increpó a dos médicos que estaban en una habitación y los echó a los gritos, después de acusarlos de estar durmiendo y mantener un encuentro íntimo mientras la guardia tenía pacientes esperando atención.

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La escena quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó. En las imágenes se observa al funcionario municipal, identificado como Carlos Artur Soares de Avelar, recorriendo el hospital hasta llegar a una de las habitaciones donde se encontraban los profesionales. Allí perdió la paciencia y comenzó a gritarles delante de otras personas.

“¡Esto es un absurdo! ¡Dios mío! La guardia está llena de gente y ustedes acá durmiendo, ¿noviando? Es un absurdo. Los voy a echar ahora mismo. ¡Salgan de acá, de este hospital!”, lanzó el intendente, visiblemente enojado. En medio de la discusión, también los calificó de “vagabundos”.

El episodio ocurrió durante la noche del miércoles 4 de noviembre, cuando el jefe comunal realizó una inspección sorpresa en el Hospital Municipal Jailton Messias de Souza Albuquerque. Según explicó posteriormente, había recibido denuncias sobre la falta de médicos y decidió comprobar personalmente qué estaba sucediendo.

En otra grabación, difundida en sus redes sociales durante una entrevista en un podcast, Carlinhos da Pedreira dio su versión de lo ocurrido. Aseguró que había llegado desde Recife alrededor de las 22 y que, al ingresar al establecimiento, encontró la recepción completamente llena de pacientes.

“Pregunté qué estaba pasando en el hospital y me dijeron que había tres médicos, pero que solamente uno estaba atendiendo. Empecé a buscar, golpeando puerta por puerta, y encontré a dos médicos en la misma habitación, durmiendo, mientras la población se quedaba sin atención”, relató.

El funcionario sostuvo que consideró la situación una negligencia y aseguró que decidió echar a los profesionales en ese mismo momento. Sin embargo, el episodio no terminó allí: la reacción del intendente también desató cuestionamientos por la forma en que expuso públicamente a los trabajadores.

Tras el incidente, la Municipalidad de Barreiros anunció la rescisión del contrato de gestión que mantenía con la Asociación João Paulo II, entidad que administraba el hospital. La decisión fue comunicada oficialmente, aunque la asociación no había respondido a las consultas periodísticas sobre el episodio hasta la última actualización de la información.

Desde el municipio señalaron que la Secretaría de Salud asumirá temporalmente la administración, la operación y la atención del establecimiento, mientras se pone en marcha un proceso de licitación para contratar a una nueva organización.

Pero la polémica tomó otro rumbo cuando el Consejo Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) salió a repudiar la exposición pública de los médicos. La entidad sostuvo que las posibles irregularidades en la atención, los horarios y el funcionamiento del hospital deben investigarse por los canales institucionales correspondientes.

“La fiscalización de los servicios públicos de salud no le otorga a ningún funcionario el derecho de exponer a los médicos al juicio público ni de comprometer su honor, imagen y dignidad profesional”, expresaron desde el organismo.

En la misma línea se pronunció el Sindicato de Médicos de Pernambuco (Simepe), que cuestionó duramente el comportamiento del intendente y puso en duda las insinuaciones sobre la vida privada de los profesionales.

La entidad remarcó que el hecho de que una médica y un médico compartieran una habitación destinada al descanso no permite concluir que estuvieran manteniendo un encuentro íntimo. Incluso, aseguró que las imágenes difundidas no demuestran el comportamiento que el funcionario les atribuyó.

Además, el sindicato informó que recibió versiones según las cuales ambos profesionales se encontraban descansando después de una intensa actividad asistencial durante las primeras 12 horas de guardia, mientras un tercer médico continuaba atendiendo a los pacientes.

Desde el organismo también aclararon que el descanso durante una guardia médica no constituye, por sí mismo, un abandono del servicio, siempre que esté organizado y se garantice la continuidad de la atención.

Así, lo que comenzó como una inspección sorpresa terminó en un conflicto que dividió las opiniones: por un lado, el intendente defendió su intervención al denunciar una supuesta falta de atención a los pacientes; por el otro, las entidades médicas cuestionaron la exposición y las acusaciones contra los profesionales.

El video de los gritos, las acusaciones y la expulsión de los médicos sigue generando repercusiones, mientras el episodio abrió un debate sobre los controles en los hospitales públicos y los límites de los funcionarios al momento de fiscalizar el trabajo del personal de salud.

En pocas palabras

  • Intendente escrachó: El intendente de Barreiros echó a dos médicos de un hospital por supuestamente dormir y tener un encuentro íntimo.
  • Controversia: La reacción del funcionario generó críticas por exponer públicamente a los profesionales, mientras que entidades médicas defendieron su honor.
  • Consecuencias: La administración del hospital fue rescindida y se inició un proceso de licitación para una nueva gestión.
Resumen generado por Thinkindot AI
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