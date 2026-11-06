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Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de la nueva temporada de su serie más vista

La segunda temporada de esta serie con Luis Zahera llega a Netflix con nuevos conflictos, personajes y un inesperado cambio de vida.

Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de la nueva temporada de su serie más vista. (Foto: Archivo)

Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de la nueva temporada de su serie más vista. (Foto: Archivo)

En Netflix, la espera está llegando a su fin para los seguidores de una de las comedias españolas que consiguió conquistar al público. Animal: temporada 2 ya tiene su primer adelanto, imágenes oficiales y una fecha de estreno confirmada. La ficción protagonizada por Luis Zahera volverá a la plataforma el próximo 1 de enero de 2027 con nuevos episodios.

Leé también Luis Zahera arrasa en Netflix con la mejor película española basada en hechos reales
Luis Zahera arrasa en Netflix con la mejor película española basada en hechos reales. (Foto: Archivo)

Después del buen recibimiento que consiguió la primera entrega, Netflix decidió apostar nuevamente por esta producción española. La serie recuperará a sus protagonistas y presentará una etapa diferente en la vida de Antón, el veterinario gallego que tuvo que abandonar su entorno rural para incorporarse a un negocio completamente alejado de sus costumbres.

El anuncio llegó acompañado de un primer avance que permitió conocer algunas de las situaciones que formarán parte de los nuevos capítulos. Además, la plataforma compartió las primeras imágenes oficiales, que anticiparon el regreso de los personajes más queridos de la ficción.

La segunda temporada no solamente recuperará el humor que caracterizó a la primera entrega. También introducirá nuevos desafíos familiares, profesionales y personales que pondrán a prueba la convivencia entre sus protagonistas.

El primer adelanto de Animal: temporada 2 confirmó cuándo llegará a Netflix

Netflix comenzó a preparar el terreno para uno de sus primeros estrenos de 2027. La compañía presentó un adelanto de Animal: temporada 2 y confirmó que los nuevos episodios estarán disponibles a partir del 1 de enero de 2027.

La ficción volverá a tener como figura central a Luis Zahera, quien interpreta a Antón, un veterinario rural gallego que terminó enfrentándose a un universo completamente diferente al que conocía.

El personaje llegó a Kawanda, una tienda-boutique especializada en mascotas que dirige su sobrina Uxía. Allí tuvo que acostumbrarse a una realidad muy distinta de la que había experimentado durante su trayectoria profesional en el campo.

Su trabajo dejó de estar relacionado exclusivamente con los animales y sus problemas físicos. También comenzó a enfrentarse a las exigencias de clientes que consideran a sus mascotas integrantes fundamentales de la familia y están dispuestos a gastar dinero en todo tipo de servicios y comodidades.

Ese contraste fue uno de los principales motores humorísticos de la primera temporada. Ahora, la historia retomará esa dinámica, aunque con una situación que promete modificar nuevamente el equilibrio entre los personajes.

Cómo será la segunda temporada de Animal con Luis Zahera

La sinopsis oficial de la segunda temporada anticipó que Antón atravesará un momento especialmente favorable en su vida profesional.

El veterinario consiguió hacerse un lugar en el nuevo establecimiento, llamado Kawanda Urban. Allí logró ganarse la confianza de los clientes y de sus compañeros, además de mejorar su relación con Mike, interpretado por Álvaro Mel, quien ocupa el puesto de jefe.

Después de las dificultades que tuvo que superar para adaptarse a ese ambiente, Antón parece haber encontrado cierta estabilidad. Sin embargo, la tranquilidad no durará demasiado.

La llegada de Uxía, interpretada por Lucía Caraballo, volverá a modificar las reglas del juego. La joven acaba de completar un curso de etología, una disciplina científica que estudia el comportamiento de los animales.

Su formación le permitirá abordar los problemas de las mascotas desde una perspectiva diferente a la de su tío. Y esa diferencia de criterios será el origen de nuevos enfrentamientos. Antón buscará enfermedades físicas, mientras que Uxía prestará atención a los problemas emocionales y de comportamiento de los animales.

Esta diferencia promete generar situaciones cómicas, especialmente porque ninguno de los dos parece dispuesto a renunciar fácilmente a sus propias convicciones.

La convivencia entre tío y sobrina volverá a ser uno de los ejes principales de la historia. Sus discusiones no solamente pondrán a prueba sus conocimientos profesionales, sino también la relación familiar que los une.

Un inesperado negocio cambiará la vida de los protagonistas en Animal

Entre las novedades que adelantó Netflix aparece una iniciativa empresarial que tendrá consecuencias importantes para los personajes.

Antón, Uxía y Mike pondrán en marcha un servicio de entierro para mascotas que terminará generando una prosperidad económica inesperada en Topomorto.

El proyecto representará una oportunidad para los protagonistas. Después de atravesar distintas dificultades, finalmente parecerá que las cosas comienzan a funcionar.

Sin embargo, la aparente prosperidad también tendrá consecuencias inesperadas. La sinopsis oficial adelantó que Topomorto comenzará a recibir nuevos vecinos y estará cada vez más influido por modas que sus habitantes no terminan de comprender.

Lo que inicialmente parecía una buena noticia terminará convirtiéndose en un motivo de preocupación. Cuando la situación empiece a resultar extraña, el veterinario decidirá investigar qué está ocurriendo realmente detrás de esa inesperada bonanza.

ANUNCIO OFICIAL DE ANIMAL TEMPORADA 2 EN NETFLIX

En pocas palabras

  • Netflix estrena: La segunda temporada de Animal, protagonizada por Luis Zahera, llegará el 1 de enero de 2027.
  • Nuevos conflictos: La trama incluirá diferencias profesionales entre Antón y su sobrina Uxía sobre el cuidado animal.
  • Emprendimiento inesperado: El trío Antón, Uxía y Mike iniciará un servicio de entierro para mascotas que generará prosperidad y cambios en Topomorto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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