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Pity Álvarez: la querella pidió 11 años y dos meses de prisión para el cantante

El abogado Fabián Améndola solicitó la pena por homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. También planteó que, en caso de una condena, el músico cumpla la sentencia bajo arresto domiciliario y con autorización para realizar actividades laborales.

Pity Álvarez: la querella pidió 11 años y dos meses de prisión para el cantante. (Foto. archivo)

Pity Álvarez: la querella pidió 11 años y dos meses de prisión para el cantante. (Foto. archivo)

La querella pidió 11 años y dos meses de prisión para Pity Álvarez por el homicidio de Cristian “El Gringo” Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. El planteo fue presentado por el abogado Fabián Améndola ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, durante el inicio de los alegatos del juicio.

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Se reanuda el juicio contra Pity Álvarez. (Foto: archivo)

La audiencia también tuvo como protagonista a Silvina Álvarez, hermana del exlíder de Viejas Locas, quien brindó el último testimonio del debate. El músico siguió su declaración de manera virtual, a través de Zoom, desde la clínica psiquiátrica donde permanece internado. Sin embargo, durante la exposición de su hermana, se levantó y se retiró de la conexión para irse a dormir.

El testimonio de su hermana y el pedido de disculpas

La declaración de Silvina Álvarez marcó el cierre de la etapa testimonial del proceso. Su exposición se produjo antes de que los representantes de la familia de la víctima, Fernando Burlando y Fabián Améndola, presentaran sus argumentos ante los jueces.

Durante su intervención, la hermana del músico habló sobre su internación y pidió disculpas a los familiares de Cristian Díaz por lo ocurrido. Su testimonio fue el último antes del inicio de los alegatos, instancia en la que las partes expusieron sus posiciones sobre la responsabilidad penal del acusado y la eventual pena que debería recibir.

Los argumentos de la querella para solicitar la condena

En su presentación, Améndola consideró a Álvarez autor del homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. Entre los elementos que pidió contemplar al momento de establecer la pena, mencionó la indefensión en la que se encontraba Díaz y las consecuencias que el crimen tuvo para su hija, que tenía ocho años cuando ocurrió el asesinato.

Pity &Aacute;lvarez sigui&oacute; la audiencia de manera virtual, a trav&eacute;s de Zoom. (Foto: archivo)

Pity Álvarez siguió la audiencia de manera virtual, a través de Zoom. (Foto: archivo)

Sin embargo, la querella también planteó que debían evaluarse determinadas circunstancias personales y posteriores al crimen. Entre ellas, mencionó el trastorno por consumo de sustancias que padece el músico, su presentación voluntaria ante la Policía y el arrepentimiento que expresó durante el juicio.

Améndola recordó, además, que Álvarez había manifestado su intención de colaborar económicamente con la familia de la víctima mediante los ingresos que pudiera obtener de su actividad artística.

El pedido de arresto domiciliario y salidas laborales

Además de solicitar 11 años y dos meses de prisión, Améndola pidió que, ante un eventual fallo condenatorio, se vuelva a evaluar la situación del cantante y que pueda cumplir la pena bajo arresto domiciliario.

El representante de la familia de Díaz sostuvo que no existirían riesgos de fuga ni de entorpecimiento del proceso que justificaran otra modalidad de detención. También solicitó que se autoricen salidas laborales para que el músico pueda continuar con su actividad artística.

El planteo de la querella deberá ser evaluado por los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, que tendrán a su cargo la resolución del proceso.

El homicidio de Cristian Díaz y el proceso judicial contra Pity Álvarez

La causa busca establecer la responsabilidad penal de Pity Álvarez por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, conocido como “El Gringo”, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. El músico está acusado de haberle disparado durante un episodio registrado en las inmediaciones de su vivienda.

El debate oral comenzó el 10 de agosto de 2026 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

En pocas palabras

  • Querella pide: 11 años y dos meses de prisión para Pity Álvarez por homicidio agravado.
  • Declaración clave: Hermana del músico, Silvina Álvarez, brindó el último testimonio y pidió disculpas.
  • Solicitud adicional: Se pidió arresto domiciliario y autorización para salidas laborales en caso de condena.
Resumen generado por Thinkindot AI
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