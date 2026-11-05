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Tenía 26 años, dos hijos y toda una vida por delante: la historia de Renata, la joven que murió al caer al vacío en un hotel

La tragedia que conmociona: quién era Renta, la joven madre que murió al caer por una ventana de un séptimo piso en un hotel.

Tenía 26 años, dos hijos y toda una vida por delante: la historia de Renata, la joven que murió al caer al vacío en un hotel

La tragedia que sacudió a Brasil dejó una historia familiar atravesada por el dolor y una pregunta que todavía estremece a sus seres queridos. Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos tenía apenas 26 años, era madre de dos chicos pequeños y estudiaba Administración de Empresas. Su vida terminó de manera dramática durante un viaje a São Luís, cuando cayó desde una ventana del séptimo piso de un hotel.

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La joven vivía en Ananindeua, en el estado de Pará, y había viajado junto a su novio, Leonardo Augusto Pinto França, para participar de un torneo de póker. Lo que debía ser una escapada para disfrutar de una competencia terminó convertido en una tragedia que conmocionó a su familia, sus amigos y a toda la comunidad.

La noticia golpeó especialmente a su mamá, Betty Negrão, quien habló con el medio brasileño TV Liberal y expresó el dolor imposible de dimensionar que atraviesa desde la muerte de su hija.

“Mi hija salió a divertirse y la recibo de vuelta en un ataúd. Es muy triste”, manifestó, en una frase que refleja la dimensión del drama familiar.

La mujer también contó que había sentido una angustia difícil de explicar antes de enterarse de lo ocurrido. “Estaba experimentando esa angustia que creo que siente el corazón de una madre”, recordó.

En las redes sociales, los mensajes de despedida se multiplicaron. Amigos y allegados compartieron recuerdos de la joven y expresaron su incredulidad por una pérdida tan repentina.

“Hoy mi corazón está de luto. Vivimos, jugamos y crecimos juntos. Compartimos momentos que el tiempo jamás podrá borrar”, escribió una de sus amigas. Otra persona cercana resumió el sentimiento de quienes la conocían con una frase desgarradora: “Va a ser muy difícil asimilarlo”.

La muerte de Renata ocurrió durante la madrugada del martes 3 de noviembre, en el Rio Poty Hotel, ubicado en la zona de Ponta d'Areia, en São Luís. De acuerdo con la reconstrucción policial, la joven y su pareja buscaban la llave de la habitación cuando ella se sentó en el marco de una ventana del pasillo y apoyó la espalda sobre una estructura de aluminio.

En ese momento, la estructura cedió y Renata cayó desde el séptimo piso. Su cuerpo impactó contra una marquesina ubicada en la entrada del establecimiento. Aunque recibió asistencia, no lograron salvarle la vida.

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia y se convirtieron en una pieza central de la investigación. Según el comisario George Marques, de la Superintendencia de Homicidios y Protección a la Persona, las imágenes no muestran una agresión ni un empujón por parte de su pareja.

“Se ve claramente que no hubo ningún tipo de agresión ni empujón, él ni siquiera estaba cerca de ella”, afirmó el funcionario.

La Policía Civil investiga el episodio como una muerte accidental y busca establecer qué provocó el desprendimiento de la estructura de aluminio. También se realizaron peritajes en el hotel para determinar las condiciones de seguridad de la ventana.

Renata y su novio habían llegado a São Luís el miércoles anterior y tenían previsto regresar a Pará el mismo martes en que ocurrió el accidente. Sin embargo, el viaje terminó de la manera más dolorosa.

El Rio Poty Hotel expresó sus condolencias a la familia y aseguró que colaboró desde el primer momento con las autoridades para esclarecer lo sucedido.

En pocas palabras

  • Renata Rebeca Negrão: Joven madre de 26 años y estudiante de Administración de Empresas murió tras caer de un séptimo piso en un hotel en São Luís.
  • Circunstancias del accidente: La tragedia ocurrió cuando la estructura de aluminio de una ventana cedió mientras la joven se apoyaba en ella, provocando su caída.
  • Investigación policial: La policía investiga el hecho como una muerte accidental y analiza las causas del desprendimiento de la estructura de la ventana del hotel.
Resumen generado por Thinkindot AI
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