Tenía 26 años, dos hijos y toda una vida por delante: la historia de Renata, la joven que murió al caer al vacío en un hotel

La mujer también contó que había sentido una angustia difícil de explicar antes de enterarse de lo ocurrido. “Estaba experimentando esa angustia que creo que siente el corazón de una madre”, recordó.

En las redes sociales, los mensajes de despedida se multiplicaron. Amigos y allegados compartieron recuerdos de la joven y expresaron su incredulidad por una pérdida tan repentina.

“Hoy mi corazón está de luto. Vivimos, jugamos y crecimos juntos. Compartimos momentos que el tiempo jamás podrá borrar”, escribió una de sus amigas. Otra persona cercana resumió el sentimiento de quienes la conocían con una frase desgarradora: “Va a ser muy difícil asimilarlo”.

La muerte de Renata ocurrió durante la madrugada del martes 3 de noviembre, en el Rio Poty Hotel, ubicado en la zona de Ponta d'Areia, en São Luís. De acuerdo con la reconstrucción policial, la joven y su pareja buscaban la llave de la habitación cuando ella se sentó en el marco de una ventana del pasillo y apoyó la espalda sobre una estructura de aluminio.

En ese momento, la estructura cedió y Renata cayó desde el séptimo piso. Su cuerpo impactó contra una marquesina ubicada en la entrada del establecimiento. Aunque recibió asistencia, no lograron salvarle la vida.

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia y se convirtieron en una pieza central de la investigación. Según el comisario George Marques, de la Superintendencia de Homicidios y Protección a la Persona, las imágenes no muestran una agresión ni un empujón por parte de su pareja.

“Se ve claramente que no hubo ningún tipo de agresión ni empujón, él ni siquiera estaba cerca de ella”, afirmó el funcionario.

La Policía Civil investiga el episodio como una muerte accidental y busca establecer qué provocó el desprendimiento de la estructura de aluminio. También se realizaron peritajes en el hotel para determinar las condiciones de seguridad de la ventana.

Renata y su novio habían llegado a São Luís el miércoles anterior y tenían previsto regresar a Pará el mismo martes en que ocurrió el accidente. Sin embargo, el viaje terminó de la manera más dolorosa.

El Rio Poty Hotel expresó sus condolencias a la familia y aseguró que colaboró desde el primer momento con las autoridades para esclarecer lo sucedido.