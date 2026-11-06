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Un reconocido actor anunció la muerte de su hija de 23 meses y conmovió a todos con una carta desgarradora

La tragedia que golpeó a un reconocido actor: murió su hija de 23 semanas y compartió un desgarrador mensaje. Enterate.

Un reconocido actor anunció la muerte de su hija de 23 meses y conmovió a todos con una carta desgarradora

El mundo del espectáculo quedó conmocionado por una noticia devastadora. El actor Luis Ernesto Franco y su esposa, la modelo e influencer rusa Roza Laven, anunciaron la muerte de su hija Leila, quien falleció a las 23 semanas de gestación tras ser diagnosticada con hidropesía fetal, una grave condición que puso en riesgo su vida.

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La pareja compartió la dolorosa noticia a través de sus redes sociales, donde abrió su corazón y relató parte del difícil camino que atravesaron durante las últimas semanas. “Es una historia que jamás pensé que compartiría; sin embargo, el duelo es una historia que nos toca a todos”, escribió Roza en una publicación que rápidamente recibió mensajes de apoyo y solidaridad.

Según contó la modelo, el diagnóstico llegó cuando cursaba la semana 20 de embarazo, justo cuando comenzaba a sentir los movimientos de su hija. Los médicos les informaron que las posibilidades de supervivencia eran muy bajas e incluso les recomendaron buscar una clínica para interrumpir el embarazo.

“A las 20 semanas, a nuestra bebé le diagnosticaron hidropesía fetal y nos dijeron que no lo lograría. Al principio, todo se volvió oscuro para mí. Apenas había comenzado a sentir sus pataditas unas semanas antes. Por fin todo empezaba a sentirse real. ¿Y ahora esto?”, relató.

Frente a semejante noticia, Luis Ernesto Franco y su esposa decidieron buscar una segunda opinión. Junto a su hijo viajaron a Texas, Estados Unidos, donde Roza se sometió a nuevos estudios médicos. Sin embargo, los resultados confirmaron el pronóstico inicial.

La despedida llegó a las 23 semanas de gestación. “Pude dar a luz a nuestra pequeña niña. Pudimos sostenerla en brazos y despedirnos de la manera más digna posible”, contó la influencer. También explicó que su marido y su hijo Leo estuvieron junto a ella durante el parto y que pudo recibir a Leila en sus propias manos.

El actor también le dedicó unas emotivas palabras a su esposa, en las que destacó la fortaleza con la que atravesaron juntos uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

“Ya te amaba y admiraba profundamente antes, pero atravesar este doloroso camino a tu lado ha llevado mi amor y admiración por ti a un nivel completamente nuevo. De la mano, podemos capear cualquier tormenta. Sé que esta tormenta no durará para siempre y, juntos, con Dios, saldremos adelante. Somos imparables. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar”, escribió.

La publicación recibió numerosas muestras de cariño de seguidores y figuras del espectáculo. Entre ellas, la cantante Dulce María les dejó un mensaje de acompañamiento: “Gracias por compartirlo. Leila siempre será parte de su familia y siempre serán su mamá y su papá. Los abrazo muy fuerte”.

Luis Ernesto Franco y Roza Laven se casaron en enero de 2022 y mantienen una vida familiar relativamente alejada de los medios. En mayo de 2024 habían recibido a su primer hijo, Leo. Antes, el actor estuvo casado con la actriz mexicana Marimar Vega, de quien se separó en 2018.

La hidropesía fetal es una condición grave que se caracteriza por la acumulación anormal de líquido en dos o más zonas del cuerpo del feto. Puede provocar hinchazón debajo de la piel y afectar órganos como los pulmones y el corazón, además de generar complicaciones durante el embarazo.

Existen dos grandes tipos: la inmunitaria, que puede estar relacionada con incompatibilidades sanguíneas entre la madre y el bebé, y la no inmunitaria, que es la más frecuente y puede asociarse con problemas cardíacos, anemia, infecciones, alteraciones genéticas o malformaciones.

El diagnóstico suele realizarse mediante ecografías y otros estudios especializados. El tratamiento depende del origen de la afección y de cada caso, pero se trata de un cuadro de alto riesgo que requiere seguimiento médico especializado.

En pocas palabras

  • Conmoción en el espectáculo: El actor Luis Ernesto Franco y su esposa Roza Laven anunciaron la muerte de su hija Leila.
  • Diagnóstico fatal: La bebé falleció a las 23 semanas de gestación por hidropesía fetal, una condición grave.
  • Mensaje de duelo: La pareja compartió su dolor en redes sociales, recibiendo mensajes de apoyo de figuras públicas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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