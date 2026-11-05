Fenómeno de Netflix: la miniserie de 6 episodios que está superando todos los récords

La historia se desarrolla en un pequeño pueblo pesquero de Canadá que atraviesa una situación complicada. La comunidad enfrenta dificultades y sus habitantes intentan sostener una vida que ya presenta suficientes problemas. Sin embargo, todo cambia cuando aparece una amenaza inesperada.

Una temible criatura marina comienza a dejar cadáveres a su paso y transforma por completo la realidad de los habitantes del lugar. Lo que inicialmente parece una comunidad atravesada por dificultades cotidianas termina convirtiéndose en el escenario de una situación aterradora.

La presencia de esta criatura introduce un elemento de peligro permanente. Los habitantes ya no solamente deben enfrentarse a los problemas que afectan al pueblo, sino también a una amenaza que parece no tener intención de detenerse.

La propuesta no se limita a presentar una sucesión de escenas de terror. También utiliza el escenario pesquero y el aislamiento de la comunidad para desarrollar una historia en la que el peligro puede aparecer en cualquier momento.

El entorno marítimo funciona como una parte fundamental de la narración. El mar, que representa una fuente de actividad y sustento para los habitantes, también se convierte en el origen de una amenaza que altera sus vidas.

El récord que consiguió Bajo la superficie en Netflix

El desempeño de Bajo la superficie fue extraordinario desde su llegada al catálogo. La miniserie consiguió convertirse en el mejor estreno de todos los tiempos para una serie canadiense en Netflix, un reconocimiento que confirmó el impacto internacional de la producción.

Según los datos publicados sobre su rendimiento, la ficción acumuló 49,7 millones de visualizaciones en sus primeros 25 días. Se trata de una cifra especialmente significativa si se tiene en cuenta que no es una serie de larga duración ni una producción pensada inicialmente como una historia con múltiples temporadas.

Ese crecimiento permitió que la producción consolidara su posición como uno de los contenidos más vistos del servicio. La combinación de una historia intrigante, un protagonista conocido y una propuesta narrativa concentrada en pocos episodios pareció funcionar especialmente bien entre los espectadores.

El éxito también puso nuevamente en primer plano el potencial de las producciones internacionales dentro del catálogo de Netflix. Una serie canadiense logró competir por la atención global y terminó estableciendo una marca que la convirtió en un lanzamiento histórico para su industria audiovisual.

¿Habrá una segunda temporada de Bajo la superficie en Netflix?

El enorme rendimiento de Bajo la superficie podría llevar a pensar que Netflix buscará prolongar la historia con nuevos episodios. Sin embargo, por el momento, no existen planes para producir una segunda temporada.

La información resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta el rendimiento comercial de la miniserie. Con casi 50 millones de visualizaciones en sus primeros 25 días, la ficción consiguió cifras que muchas producciones necesitan varias temporadas para alcanzar.

No obstante, su éxito no significa necesariamente que la historia vaya a continuar. Por ahora, entonces, los espectadores no tienen confirmada una continuación de la ficción.

Tráiler oficial de Bajo la superficie en Netflix