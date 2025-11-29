WhatsApp eliminará un servicio usado por millones de personas y cambiará para siempre
Meta confirmó el adiós en WhatsApp a una de las funciones más utilizadas en el mundo. Cuándo se aplicará el cambio y qué hacer para no perder tus chats.
WhatsApp eliminará un servicio usado por millones de personas y cambiará para siempre. (Foto: Archivo)
El adiós a ChatGPT en WhatsApp se convirtió en la frase que más inquietó a los usuarios de la plataforma de mensajería luego de que Meta actualizara los términos de uso que marcarán el final del acceso al popular chatbot de OpenAI dentro de la app. Aunque la noticia se difundió sin estridencias, el cambio impactará a millones de personas que utilizaban el asistente dentro de sus conversaciones diarias.
A partir del 15 de enero de 2026, WhatsApp eliminará por completo la integración de ChatGPT, dando paso a una política más restrictiva que busca dejar fuera a cualquier inteligencia artificial que no haya sido desarrollada por la propia compañía. Meta ya había adelantado el rumbo de esta decisión en octubre, cuando actualizó las condiciones de la API empresarial.
Cambios que Meta activó sin aviso masivo
Meta modificó los términos de WhatsApp Business Solution para impedir que empresas de inteligencia artificial usen su API como vía de distribución de asistentes que dependan exclusivamente del procesamiento de IA como producto principal. Bajo esa definición, ChatGPT quedó automáticamente fuera del ecosistema permitido.
La medida forma parte de la competencia creciente entre gigantes tecnológicos por controlar los espacios donde se integran sistemas de IA. Desde 2023, Meta aceleró el despliegue de Meta AI, su propia solución, y comenzó a limitar el acceso de terceros dentro de sus plataformas. El adiós a ChatGPT en WhatsApp se interpreta entonces como una pieza más dentro de una estrategia mayor.
Recordatorios de OpenAI antes del corte definitivo
OpenAI confirmó que los usuarios recibirán recordatorios hasta la fecha límite, y que estos avisos funcionarán como guía para migrar sus conversaciones sin pérdida de información. La empresa advirtió que, después del 15 de enero de 2026, WhatsApp no permitirá exportar el historial asociado al uso del chatbot.
En paralelo, la compañía recomendó descargar la aplicación oficial de ChatGPT para Android, iOS o escritorio, crear un usuario e iniciar sesión para seguir utilizando el asistente fuera de WhatsApp. En estas plataformas, además, se encuentran disponibles funciones más avanzadas como conversaciones por voz, carga de archivos, herramientas de investigación y accesos ampliados a modelos de IA.
Qué pasará con otros chatbots de inteligencia artificial
La salida de ChatGPT no será un caso aislado. La actualización de políticas de Meta abre la puerta para que otros asistentes de terceros también se desvinculen de WhatsApp en los próximos meses. Compañías como Perplexity ya evalúan anunciar su retiro antes de enero de 2026.
La única IA que quedará integrada de manera plena en WhatsApp será Meta AI, un movimiento que responde tanto a razones competitivas como de estandarización del ecosistema. Es un camino que Meta ha recorrido antes: primero con el contenido multimedia, luego con la publicidad, y ahora con la inteligencia artificial conversacional.
Qué chatbots sí podrán quedarse en WhatsApp
La restricción no afecta a los chatbots utilizados exclusivamente para soporte técnico, atención al cliente o notificaciones comerciales, siempre que la IA no sea el producto principal ofrecido. Esto permitirá que bancos, empresas de telecomunicaciones, comercios y servicios continúen operando sus sistemas automatizados dentro de la plataforma sin inconvenientes.
Meta aclaró que la medida no apunta a eliminar herramientas de asistencia empresarial, sino a impedir que WhatsApp funcione como canal de distribución para chatbots que compitan directamente con sus propios desarrollos de IA.
La transición que los usuarios deberán afrontar
El 15 de enero de 2026será el punto final para ChatGPT dentro de WhatsApp y también el inicio de una etapa donde Meta reforzará su control sobre el uso de IA conversacional dentro de sus plataformas. El anuncio pasó casi desapercibido para el público general, pero su impacto será inmediato cuando el servicio deje de funcionar.