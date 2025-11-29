WhatsApp eliminará un servicio usado por millones de personas y cambiará para siempre

Cómo usar ChatGPT gratis en WhatsApp.jpg

Recordatorios de OpenAI antes del corte definitivo

OpenAI confirmó que los usuarios recibirán recordatorios hasta la fecha límite, y que estos avisos funcionarán como guía para migrar sus conversaciones sin pérdida de información. La empresa advirtió que, después del 15 de enero de 2026, WhatsApp no permitirá exportar el historial asociado al uso del chatbot.

En paralelo, la compañía recomendó descargar la aplicación oficial de ChatGPT para Android, iOS o escritorio, crear un usuario e iniciar sesión para seguir utilizando el asistente fuera de WhatsApp. En estas plataformas, además, se encuentran disponibles funciones más avanzadas como conversaciones por voz, carga de archivos, herramientas de investigación y accesos ampliados a modelos de IA.

Qué pasará con otros chatbots de inteligencia artificial

La salida de ChatGPT no será un caso aislado. La actualización de políticas de Meta abre la puerta para que otros asistentes de terceros también se desvinculen de WhatsApp en los próximos meses. Compañías como Perplexity ya evalúan anunciar su retiro antes de enero de 2026.

La única IA que quedará integrada de manera plena en WhatsApp será Meta AI, un movimiento que responde tanto a razones competitivas como de estandarización del ecosistema. Es un camino que Meta ha recorrido antes: primero con el contenido multimedia, luego con la publicidad, y ahora con la inteligencia artificial conversacional.

Qué chatbots sí podrán quedarse en WhatsApp

La restricción no afecta a los chatbots utilizados exclusivamente para soporte técnico, atención al cliente o notificaciones comerciales, siempre que la IA no sea el producto principal ofrecido. Esto permitirá que bancos, empresas de telecomunicaciones, comercios y servicios continúen operando sus sistemas automatizados dentro de la plataforma sin inconvenientes.

Meta aclaró que la medida no apunta a eliminar herramientas de asistencia empresarial, sino a impedir que WhatsApp funcione como canal de distribución para chatbots que compitan directamente con sus propios desarrollos de IA.

La transición que los usuarios deberán afrontar

El 15 de enero de 2026 será el punto final para ChatGPT dentro de WhatsApp y también el inicio de una etapa donde Meta reforzará su control sobre el uso de IA conversacional dentro de sus plataformas. El anuncio pasó casi desapercibido para el público general, pero su impacto será inmediato cuando el servicio deje de funcionar.