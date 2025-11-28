WhatsApp prepara una nueva función que cambia todo: cuál es, para qué sirve y cuándo estará disponible

La idea propone algo más ambicioso: que la experiencia de navegación sea más intuitiva, más emocional y más parecida a los entornos que ya usan millones de personas a diario.

Cómo funciona este nuevo sticker interactivo en WhatsApp

La interfaz presenta inicialmente un emoji predeterminado: la clásica cara sonriente con ojos de corazón. Pero ese es solo un punto de partida. El usuario puede abrir el catálogo completo de emojis y elegir el que mejor represente el tono, la emoción o la intención de lo que va a publicar.

WhatsApp

Este sticker se coloca en la posición que el creador elija, integrándose al contenido como un elemento visual más. El objetivo es que el emoji cuente parte de la historia, según explicaron quienes formaron parte del programa beta. Y la reacción sucede inmediatamente: quien visualice el estado solo debe tocar el emoji y la interacción quedará registrada. De este modo, WhatsApp reduce pasos, elimina fricciones y apuesta por una respuesta emocional instantánea.

El sistema de funciones que transforman los estados

WhatsApp no solo experimenta con este sticker. De hecho, los estados están viviendo una etapa de expansión acelerada, con varias funciones recién lanzadas o en fase de pruebas.

Me gusta y menciones privadas: los usuarios ahora pueden dar un "me gusta" que solo ve quien publicó el estado. Además, es posible mencionar de forma privada a un contacto, enviándole una notificación que no aparece para otros. Esto genera una sensación de exclusividad y personalización.

WhatsApp

Canciones integradas: al crear un estado, aparece un ícono de nota musical. Desde ahí se accede a una biblioteca con canciones populares y pistas en tendencia. Con solo un toque, la música se integra al contenido, replicando una de las funciones más celebradas en Instagram.

Sticker "Tu turno": este recurso permite lanzar cadenas colaborativas de estados. El creador propone una consigna (una pregunta, una temática o un desafío) y sus contactos pueden responder con sus propios estados. Se genera así una red de contenido colectivo que fomenta la participación. “Creamos una idea y el resto continúa”, explicaron usuarios que ya la probaron.

Collages nativos: otra novedad importante: la posibilidad de crear collages con hasta seis fotos sin salir de WhatsApp. Antes era necesario usar otras aplicaciones, pero ahora se pueden combinar imágenes dentro del editor interno.