WhatsApp: paso a paso, cómo modificar las reacciones

image.png

Cómo cambiar las reacciones en WhatsApp: fácil y rápido

Este cambio puede realizarse tanto en dispositivos Android como iOS pero solo gracias a una aplicación externa al servicio de mensajería: WhatsApp Plus.

Teniendo en cuenta eso, se deben seguir una serie de pasos:

Descargar WhatsApp Plus desde su sitio web oficial.

Instalar la aplicación en el dispositivo.

Entrar a la app.

Acceder a "Plus Configuración"

Seleccionar "Pantalla de conversación"

Buscar la opción "Reacciones".

En la parte inferior de la pantalla figurará seis opciones de emoticonos, la cuales pueden ser seleccionadas y cambiadas por la reacción predeterminada de WhatsApp.

Pulsar sobre el emoticono que se quiere cambiar y elegir una nueva reacción.

Una vez seleccionados, cerrar la aplicación y vuelve a WhatsApp.

Busca un mensaje de un contacto y pulsar sobre el mismo para abrir las opciones de reacciones. Allí aparecerán las cinco reacciones que elegiste.

Para usarlas, simplemente se debe clikear sobre la que se desee y se enviará automáticamente.

image.png

WhatsApp Plus 2022: el procedimiento de descarga

Al tratarse de una aplicación no oficial, WhatsApp Plus no se encuentra disponible en tiendas como Play Store o iOS. Por ello, para conseguirla se debe primero descargar la APK, que se puede buscar en Google APK WhatsApp Plus y elegir instalar en alguno de los links que aparecerán.

Una vez descargada, se deben seguir una serie de pasos:

Ingresar a los Ajustes del teléfono.

Dirigirse a "Seguridad".

Seleccionar "Fuentes desconocidas".

Clickear en "Aceptar".

Finalmente, ejecutar el archivo APK que se descargó.

Si bien este software tiene funciones muy similares al servicio de mensajería WhatsApp, presenta algunos diferenciales en cuanto a mayor cantidad de emojis, tamaño de archivos y otros accesos.