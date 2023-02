WhatsApp: cómo descargar la versión más avanzada de la aplicación

image.png

WhatsApp Plus 2022: el procedimiento de descarga

Al tratarse de una aplicación no oficial, WhatsApp Plus no se encuentra disponible en tiendas como Play Store o iOS. Por ello, para conseguirla se debe primero descargar la APK, que se puede buscar en Google APK WhatsApp Plus y elegir instalar en alguno de los links que aparecerán.

Una vez descargada, se deben seguir una serie de pasos:

Ingresar a los Ajustes del teléfono.

Dirigirse a "Seguridad".

Seleccionar "Fuentes desconocidas".

Clickear en "Aceptar".

Finalmente, ejecutar el archivo APK que se descargó.

image.png

Si bien este software tiene funciones muy similares al servicio de mensajería WhatsApp, presenta algunos diferenciales en cuanto a mayor cantidad de emojis, tamaño de archivos y otros accesos.

Enviar archivos con un tamaño límite de 50 MB.

Activar modo oscuro y desactivar las confirmaciones de lectura.

Seleccionar qué contactos específicos pueden ver la confirmación de lectura.

Programar el envío de mensajes.

Usar un mayor número de emojis.

Configurar mensajes automáticos.

Recibir notificaciones cuando un contacto está en línea.

Elegir el color y tipo de letra de la interfaz.

image.png

Modo Apagón de WhatsApp

Cabe destacar que dicha función puede aplicarse solo en dispositivos Android y sin la necesidad de descargar una aplicación externa al servicio de mensajería.

Esta herramienta, que permite efectuarse sin la necesidad de desconectarse de internet o eliminar la app, se activa realizando una serie de breves pasos:

Ingresar a los Ajustes del celular.

Seleccionar la opción de Aplicaciones.

Dirigirse a “WhatsApp”.

Entrar en “Funciones avanzadas”.

Pulsar en “Detener”.

Así se habrá activado “Modo apagón” y durante varias horas no se recibirán mensajes.

Si se vuelve a ingresar a WhatsApp el “modo apagón” se desactiva automáticamente.