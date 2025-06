El ex de Sabrina Carballo se defendió ante la grave denuncia por violencia: "Tengo mi verdad"

En cuanto a la grave denuncia de Sabrina Carballo, Potenza se defendió: "Yo tengo mi verdad y en este momento por un pacto de caballerosidad entre abogados uno no puede hablar".

"Yo tengo mi verdad, la que yo voy a sostener, y por eso estoy tranquilo. Voy a defender siempre a capa y espada a mi hija ante todo, siempre”, se plantó el papá de la beba de un año y medio", reiteró.

“No sé de la denuncia hacia dónde va, sé que es por hostigación. Tuvimos una charla los dos y después me enteré unos días después de esa charla que tuvimos me enteré que había una denuncia”, explicó.

El ex de la actriz siguió defendiéndose de la acusación: “Es algo que ella interpreta a su manera y yo a la mía. Yo puedo fallar en un montón de cosas, porque me pasan todos los días cosas, pero sí voy a decir que esto no es así y voy a a cuidar a la nena para que vea el día de mañana que su papá la cuidó y que a veces no hay que tirar una piedra para hacer un lío, es innecesario”.

“En un mundo donde la mujer está muy maltratada estos temas son muy puntuales. Entonces por respeto a la gente que realmente vive estas situaciones creo que me tengo que defender diciendo que esto no es así”, concluyó.

Embed

La primera y llamativa reacción de Damián Potenza por la denuncia de violencia de Sabrina Carballo

Tras conocerse de la grave denuncia por violencia de Sabrina Carballo a su ex Damián Potenza y padre de su hija Caetana, se conoció el audio con la particular primera defensa pública que dio el empresario ante la grave acusación en su contra.

"El año pasado hicimos un convenio y este año se hará nuevamente. Esperemos que se acomode todo y sigamos criando a la beba de la mejor manera posible, porque ella lo hace muy bien y yo estoy aprendiendo a ser papá todos los días", explicó el ex futbolista.

Y reconoció las dificultades de una separación un niño en común: "No es fácil cuando uno se separa, ser papá de un bebé, se complica un poquito. A pesar de que ya no estamos juntos, tenemos a nuestra querida Caetana que es la luz de nuestros ojos".

"Y bueno... Siempre hay cosas cuando dos papás se separan y nada más que esto", finalizó su curioso descargo el ex de Sabrina Carballo.