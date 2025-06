Sueños: ¿Qué significa soñar que mirás con deseo a alguien?

Significado de los sueños: La escena que cambia todo

No es lo mismo que te miren con deseo entre cuatro paredes a que lo hagan en una plaza, una reunión o el trabajo. En el sueño, esa persona te ve. Y no solo te ve: te desea. Delante de todos. Sin miedo ni vergüenza. ¿Cuántas veces en la vida real deseamos eso, aunque no lo digamos?