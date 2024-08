Yanina Latorre sigue su guerra contra Marina Calabró: confesó la maldad que le hace en la radio

“Esa traidora mitómana”, se despachó en contra de su colega de radio y ex amiga.

“No me gusta que me mienten, que me cag… primicias”, indicó.

Entonces contó que cuando supo que ella sabía que había dejado el programa de Jorge Lanata lo llamó a Ángel de Brito para que lo contara.

También reveló que Majul, dueño de la radio el Observador en la que ambas trabajan, les preguntó si ya estaba todo bien con Calabró, Yanina lo negó y aseguro que nunca más va a volver hacer el pase que hacía antes con ella.