La terrible crítica de Sofía Gonet a los Martín Fierro digital: "Son una..."

"Hoy son los Martín Fierro Digital y, como verán por mi outfit, no pienso ir. Estos premios son una vergüenza, perdieron totalmente mi respeto. Estoy nominada a Content Creator y no voy a ir ni así. Cuando ves las categorías, te das cuenta que las hizo una persona de 80 años", sentenció la Reini.

"Hay una categoría que se llama 'escapada y tiempo libre' y eso en el mundo digital se llama travel. No hicieron su tarea, no investigaron. Las categorías son graciosas, pero más graciosos son los nominados. No hay un filtro...", explicó sobre su enojo con los organizadores del premio.

"Alguno tiene sentido que esté, pero es un 10%. El resto es para agarrar pochoclos y reírse, es un programa de humor. Yo prefiero que me saquen de esa lista, me da vergüenza", concluyó.