"A la gente de Newell's le diría que no se ilusione, pero sí que se atreva a soñar", dijo Larriera

Sobre el cambio de Ever Banega, que fue sustituido por una molestia expresó: “Ever viene jugando todos los partidos y no me dan ganas de sacarlo. Es el tipo de futbolista con el que yo disfruto el fútbol, me representa mucho. Es muy importante para el equipo dentro y fuera de la cancha. Lo de hoy, nada de importancia, fue tan solo una sensación de él”, dijo.

“Hoy por 70 minutos vi el estilo de juego que quiero que el equipo tenga. Me siento muy identificado y representado, sobre todo con el primer gol que fue una obra de arte. Se abrió un partido que era muy difícil y que lo fue, porque terminamos con cierto sufrimiento, por lo menos eso fue lo que sentí en el banco”, analizó la victoria de su equipo por 3 a 1 ante Unión.

“El partido con Inter de Miami es una cuestión más a nivel institucional, es una fiesta y soy un privilegiado de estar en este lugar, de enfrentar a un futbolista que ha marcado la historia como es Messi. También a Luis Suarez, que es uruguayo, y al 'Tata' Martino que tiene mis respetos como entrenador”, manifestó sobre el encuentro de la “Lepra” ante el Inter de Miami, del 15 de febrero en los Estados Unidos.

“Ese partido se va a encarar de forma seria pero nuestro verdadero foco está en el campeonato. No hay ningún tipo de disyuntiva, el partido en Miami lo utilizaremos para recuperarnos para el encuentro con Estudiantes", cerró el DT.