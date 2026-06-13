El romántico mensaje de amor de Dai Fernández a Nico Vázquez por su cumpleaños: "Que la vida tenga..."

Sin embargo, las demostraciones de cariño hacia el actor no quedaron solamente en esa publicación. Más tarde, Dai Fernández mostró otro momento muy especial de la celebración al compartir un video grabado durante el festejo que se llevó adelante en el teatro donde ambos forman parte de Rocky.

En las imágenes se pudo observar cómo Nico era sorprendido y homenajeado por todo el equipo que integra el espectáculo. Actores, técnicos y trabajadores de la producción participaron del emotivo encuentro, que estuvo marcado por la alegría y los buenos deseos.

Con varias tortas preparadas para la ocasión, aplausos y un clima de festejo permanente, sus compañeros le cantaron el tradicional feliz cumpleaños. Mientras recibía el cariño de todos los presentes, el actor vivió una jornada cargada de emoción y aprovechó el momento para pedir sus deseos antes de soplar las velitas.

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Cuál fue el mensaje de agradecimiento de Nico Vázquez a sus seguidores el día de su cumpleaños

En tanto, a lo largo de la jornada en la que estaba cumpliendo años, el actor Nico Vázquez se tomó unos minutos para agradecerle a su fandom la enorme cantidad de demostraciones de cariño en una jornada tan especial.

A través de sus Instagram Stories, el protagonista de la versión teatral de Rocky escribió una extenso mensaje. "Recién van unas horas de este cumpleaños y ya me siento desbordado de amor. No me alcanza el tiempo para abrir tantos mensajes, leer cada palabra, escuchar cada audio o responder todo lo que me está llegando. Miles de mensajes, llamados, saludos y muestras de cariño que me emocionan profundamente", comenzó expresando agradecido.

Y a continuación, sumó conmovido: "Más allá de disfrutar este día tan especial, todo esto me vuelve a recordar y reafirmar algo que muchas veces en la vorágine de la vida, lo normalizamos, la importancia de los vínculos, de estar presente, en el AQUÍ Y AHORA de decirle al otro cuánto lo queremos mientras podemos hacerlo. De cuidarlo y valorarlo".

IG Nico Vázquez cumpleaños

"Me siento inmensamente agradecido y bendecido. No sólo por celebrar un año más de vida, sino por sentirme tan acompañado, tan querido y tan abrazado a la distancia por tanta gente", remarcó una vez más feliz por tanto amor recibido.

Así como también, hizo hincapié en celebrar cada demostración de cariño. "Hoy quiero detenerme un momento, respirar hondo, mirar alrededor y agradecer. Agradecer el presente que me toca vivir, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, el público y cada persona que, de una manera u otra, forma parte de mi camino", remarcó.

Al tiempo que concluyó inmensamente feliz: "La vida es un milagro. Sé que me llevará algunos días responderles a todos como me gusta hacerlo, uno por uno y con el cariño que merecen. Les pido paciencia. Voy a intentar llegar a cada mensaje porque valoro profundamente el tiempo que se tomaron para escribirme o grabarme un mensaje de voz. Gracias de corazón por tanto amor. Lo siento, lo recibo y lo atesoro. Y como digo siempre, todo lo bueno que me desean a mí, el doble para ustedes".