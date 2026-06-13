Caso Loan Peña: a dos años de la desaparición, quiénes son los acusados y las pruebas que los comprometen

Caso Loan Peña: la hipótesis sobre la desaparición

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La estrategia de la fiscalía apunta a sostener la hipótesis de una sustracción con participación múltiple y posibles maniobras posteriores para ocultar lo ocurrido.

Según Pourcel, tal como reafirmó este viernes en diálogo con A24, “Loan no se perdió ni se alejó por sus propios medios, sino que fue sustraído durante el almuerzo familiar”.

Esta idea fue reforzada tras una inspección ocular en la zona del naranjal, a principios de este año, donde se reanalizaron accesos, distancias y condiciones del terreno.

Pruebas del caso Loan que comprometen a los imputados

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Uno de los elementos centrales son las pericias odoríferas con perros rastreadores, que habrían detectado rastros de Loan primero en la camioneta del matrimonio integrado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava, y luego en un Ford Ka rojo vinculado a la investigación.

Otro punto clave es el hallazgo de una zapatilla del nene en la zona del naranjal, considerada el epicentro del caso. La fiscalía sostiene que, por la distancia del lugar, el nene no habría llegado por sus propios medios.

También se analizan registros telefónicos y movimientos de vehículos en la franja horaria crítica, junto con inconsistencias en las primeras declaraciones del entorno cercano.

Los 17 acusados en el juicio por la desaparición de Loan

Laudelina Peña Laudelina Peña, tía de Loan, una de las principales acusadas de la desaparición del menor.

La causa llega a juicio con 17 imputados, divididos en dos grandes bloques: núcleo principal y encubrimiento.

En el primer grupo aparece Laudelina Peña, tía del nene, cuya situación quedó bajo análisis tras modificar su versión de los hechos en distintas etapas de la causa.

También figura Antonio Benítez, tío de Loan, vinculado al traslado desde el almuerzo hacia la zona del naranjal, considerado el último punto donde se lo habría visto con vida.

Integran además este bloque Daniel Ramírez y Mónica Millapi, quienes habrían estado presentes en el almuerzo familiar y en el posterior desplazamiento hacia la zona del naranjal junto a Loan. En ese trayecto, se presume que el grupo habría participado de una actividad vinculada a la recolección de frutas, con contradicciones en sus declaraciones sobre ese tramo del recorrido.

Se suman Carlos Pérez y María Victoria Caillava, señalados por su presencia en el almuerzo familiar y bajo análisis tras pericias odoríferas con perros rastreadores, que habrían detectado rastros de Loan en su camioneta, además de movimientos vehiculares y registros telefónicos en la franja horaria clave del hecho.

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Completa este grupo el excomisario Walter Maciel, acusado por presuntas irregularidades en los primeros operativos de búsqueda.

El segundo grupo de acusados está vinculado a presuntas maniobras de encubrimiento, interferencia en la investigación y acciones destinadas a entorpecer la causa.

Entre ellos se destaca Nicolás Gabriel Soria, “El Americano”, señalado por contacto con testigos y participación en instancias posteriores del expediente.

Nicolás Gabriel Soria, alias “El Yanqui”, detenido por la PFA.avif

También se investiga la actuación de la llamada “falsa Fundación Dupuy”, un grupo que habría intervenido haciéndose pasar por profesionales para influir en testigos y desviar la investigación, según la hipótesis fiscal.

Los padres de Loan y su rol en el juicio

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Por último, los padres del nene, José Peña y María Noguera, no están imputados y continúan como querellantes.

Serán testigos clave en el juicio. La fiscalía considera relevante su declaración para reconstruir la personalidad del nene y evaluar si existía la posibilidad de que se alejara por sus propios medios, hipótesis que la acusación descarta.

“Que Laudelina me diga cómo está mi hijo, dónde está, si está comiendo o no. Yo no sé nada de Loan. Ella sabe muy bien qué pasó”, expresó la madre recientemente durante una audiencia preliminar del juicio, en febrero.