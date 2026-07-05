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A qué hora llegan las lluvias este domingo a Buenos Aires: el pronóstico del SMN

Tras varios días marcados por la ola de frío polar, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa el regreso de las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires. El mal tiempo comenzará durante la tarde y se extenderá hasta la noche.

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A qué hora llegan las lluvias este domingo a Buenos Aires: el pronóstico del SMN. Foto: archivo

A qué hora llegan las lluvias este domingo a Buenos Aires: el pronóstico del SMN. Foto: archivo

La intensa ola de frío polar que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un cambio de escenario este domingo. Luego de varias jornadas con temperaturas extremas y tiempo estable, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó el regreso de las lluvias, que llegarán durante la tarde y marcarán el cierre del fin de semana.

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Alerta violeta por niebla. (Foto: IA)

Aunque el frío continuará presente, el aumento de la nubosidad y el ingreso de humedad favorecerán la aparición de precipitaciones aisladas que, con el correr de las horas, se volverán más generalizadas en distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

¿A qué hora llegan las lluvias este domingo al AMBA?

Según el pronóstico del SMN, la jornada comenzará con cielo mayormente nublado, presencia de neblinas durante la mañana y temperaturas que oscilarán entre los 4 y los 11 grados.

Las primeras lluvias débiles se esperan a partir del mediodía, cuando la probabilidad de precipitaciones alcanzará el 50%.

Con el avance de la tarde, las chances de lluvia aumentarán:

  • Desde las 12: 50% de probabilidad.
  • Desde las 13: 70%.
  • Desde las 15: 90%, con el período de mayor intensidad previsto para la tarde.

Las condiciones comenzarán a mejorar a partir de las 20 horas, cuando las precipitaciones tenderán a cesar y disminuirá la inestabilidad.

Continúa el frío en Buenos Aires

A pesar de las lluvias, el aire polar seguirá dominando la región y las temperaturas permanecerán muy bajas durante toda la jornada.

Durante la mañana persistirá el ambiente frío, mientras que por la tarde la máxima apenas alcanzará los 11 grados, valores inferiores a los habituales para esta época del año.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

El pronóstico del SMN indica que el mal tiempo será pasajero y que las condiciones mejorarán desde el lunes.

Para el lunes se espera una jornada con cielo mayormente nublado, sin lluvias y con temperaturas de entre 5 y 13 grados.

El martes volverá a intensificarse el frío. Se prevé una mínima de apenas 1 grado y una máxima de 16, con cielo parcialmente nublado.

En tanto, el miércoles continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 4 y los 17 grados, poniendo fin al breve episodio de inestabilidad previsto para este domingo.

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