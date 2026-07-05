A qué hora llegan las lluvias este domingo a Buenos Aires: el pronóstico del SMN

Con el avance de la tarde, las chances de lluvia aumentarán:
- Desde las 12: 50% de probabilidad.
- Desde las 13: 70%.
- Desde las 15: 90%, con el período de mayor intensidad previsto para la tarde.
Las condiciones comenzarán a mejorar a partir de las 20 horas, cuando las precipitaciones tenderán a cesar y disminuirá la inestabilidad.
Continúa el frío en Buenos Aires
A pesar de las lluvias, el aire polar seguirá dominando la región y las temperaturas permanecerán muy bajas durante toda la jornada.
Durante la mañana persistirá el ambiente frío, mientras que por la tarde la máxima apenas alcanzará los 11 grados, valores inferiores a los habituales para esta época del año.
Cómo seguirá el tiempo durante la semana
El pronóstico del SMN indica que el mal tiempo será pasajero y que las condiciones mejorarán desde el lunes.
Para el lunes se espera una jornada con cielo mayormente nublado, sin lluvias y con temperaturas de entre 5 y 13 grados.
El martes volverá a intensificarse el frío. Se prevé una mínima de apenas 1 grado y una máxima de 16, con cielo parcialmente nublado.
En tanto, el miércoles continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 4 y los 17 grados, poniendo fin al breve episodio de inestabilidad previsto para este domingo.