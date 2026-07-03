Furor en Netflix: todos hablan de esta comedia romántica y es la historia de amor más emotiva

La historia se desarrolla durante el verano previo al ingreso a la universidad. Auden, una joven dedicada por completo a sus estudios, llega a la ciudad costera de Colby para pasar unas vacaciones que, en principio, parecían ser como cualquier otra.

Sin embargo, todo cambia cuando conoce a Eli, un muchacho reservado que también tiene dificultades para dormir por las noches. Ese detalle, que parece insignificante, termina convirtiéndose en el punto de partida para una serie de encuentros nocturnos que modificarán la vida de ambos.

Mientras el resto de la ciudad descansa, Auden y Eli comienzan a recorrer distintos rincones de Colby. En esas caminatas descubren experiencias que ella nunca había vivido y que le permiten disfrutar de una adolescencia diferente a la que siempre imaginó.

Un romance que va mucho más allá del amor

Aunque la relación entre Auden y Eli ocupa el centro de la historia, la película también dedica gran parte de su tiempo a explorar los cambios personales que atraviesa la protagonista.

Durante años, Auden priorizó el estudio y las responsabilidades por encima de cualquier otra experiencia propia de su edad. Esa decisión la llevó a perderse momentos que muchos jóvenes consideran fundamentales durante la adolescencia.

La llegada del verano representa una oportunidad inesperada para recuperar parte de ese tiempo. Gracias a Eli, comienza a descubrir nuevas actividades, conoce personas diferentes y aprende que también existe espacio para disfrutar sin sentir culpa.

La historia muestra cómo las pequeñas experiencias cotidianas pueden convertirse en recuerdos imborrables cuando aparecen en el momento indicado.

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Quienes disfrutaron de Mensajes de voz para Isabelle encontrarán varios elementos en común con esta propuesta de Netflix.

Ambas películas construyen sus historias alrededor de los sentimientos, el descubrimiento personal y las relaciones que cambian el rumbo de sus protagonistas. En lugar de recurrir a conflictos exagerados, priorizan los vínculos humanos y los pequeños momentos capaces de generar grandes emociones.

También comparten un ritmo narrativo pausado, donde cada conversación y cada mirada tienen un significado especial dentro del desarrollo de la historia. Ese estilo convierte a ambas producciones en opciones ideales para quienes buscan películas románticas que transmitan cercanía y autenticidad.

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