Llega una nueva ola polar al AMBA: qué día llueve y cuándo bajará la temperatura

El sábado, en cambio, se presentó con condiciones más estables, cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilaron entre los 7 y los 16 grados.

Llega una nueva masa de aire polar

Tras las lluvias, el ingreso de una masa de aire frío provocará un fuerte descenso térmico en buena parte del país.

Para el lunes se prevé una de las mañanas más frías de los últimos días en el AMBA, con una temperatura mínima cercana a los 3 grados y una máxima que rondará los 14 grados.

Las condiciones se mantendrán durante gran parte de la semana. Tanto el martes como el miércoles presentarán registros similares, con mínimas de entre 3 y 4 grados y máximas cercanas a los 14 grados.

Las madrugadas y las primeras horas del día volverán a sentirse muy frías, mientras que las tardes tendrán un leve repunte térmico, aunque sin abandonar el ambiente invernal.

Alerta amarilla por vientos en Cuyo

El Servicio Meteorológico Nacional también mantiene una alerta amarilla por vientos para distintos sectores de la región de Cuyo, especialmente en Mendoza y San Juan.

En la zona cordillerana se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Desde el organismo recomendaron tomar precauciones, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Asimismo, en otras zonas afectadas se prevén vientos del sector oeste que rotarán al sur durante la noche y la madrugada, con velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora y ráfagas cercanas a los 65 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el invierno en Argentina

De acuerdo con las proyecciones estacionales del SMN, gran parte del centro y norte del país podría atravesar un invierno con temperaturas medias superiores a las habituales.

Sin embargo, los especialistas advirtieron que ello no implica la ausencia de olas de frío. Durante la temporada pueden registrarse ingresos de aire polar y descensos bruscos de temperatura, como el que se espera para los próximos días.

De esta manera, el cierre del fin de semana traerá nuevamente lluvias, viento y bajas temperaturas en el AMBA, mientras que el inicio de la semana estará marcado por mañanas muy frías y un ambiente plenamente invernal.