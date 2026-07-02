No tires los rollos de cartón del papel higiénico: el sencillo truco que muchos desconocen

Luego, doblar esas pestañas hacia adentro, cruzándolas entre sí hasta cerrar completamente la base del tubo. De esta manera se obtiene una pequeña maceta biodegradable con fondo, lista para utilizar.

Cómo sembrar semillas en una maceta hecha con un rollo de cartón

Con la maceta ya armada, llenarla con tierra fértil. Después, colocar las semillas elegidas. Una vez ubicadas, cubrirlas con una capa de tierra cuyo espesor sea aproximadamente el doble del tamaño de cada semilla.

Por último, presionar suavemente la superficie con los dedos para eliminar posibles bolsas de aire y realizar un riego moderado. Incluso es posible reutilizar una botella plástica como regadera para los plantines.

Por qué usar rollos de cartón como macetas biodegradables

El principal beneficio de utilizar tubos de cartón como macetas biodegradables aparece al momento del trasplante.

A diferencia de los recipientes tradicionales, no es necesario retirar la planta del envase. Basta con cavar un pozo y colocar el tubo completo directamente en la tierra.

De esta manera, las raíces permanecen intactas y la planta evita el estrés que suele producir el cambio de recipiente.

Con el paso del tiempo, el cartón se degrada de forma natural, permitiendo que las raíces continúen expandiéndose sin obstáculos mientras el material se integra al suelo.

Cómo reutilizar los rollos de cartón del papel higiénico en el jardín

Reutilizar los tubos de cartón del papel higiénico es una forma práctica de reducir residuos, ahorrar dinero y facilitar el cultivo de plantas en casa.

Con solo unos minutos de trabajo es posible fabricar macetas biodegradables que protegen las raíces durante el crecimiento y convierten un objeto de descarte en una herramienta útil para comenzar un pequeño huerto o jardín.