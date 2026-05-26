Alerta violeta por niebla: en qué momento se recomienda salir en Buenos Aires y cómo seguirá el clima

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Nieblas y neblina en el este del país y la costa patagónica. En la imagen satelital las observamos en tonos blancos. Buen tiempo para el resto del país. pic.twitter.com/KykRj3nJeA — SMN Argentina (@SMN_Argentina) May 26, 2026

Qué pasa con los vuelos por la baja visibilidad

La intensa niebla también afecta las operaciones aéreas en los principales aeropuertos del país. La baja visibilidad obligó a reforzar protocolos de seguridad para aterrizajes y despegues, mientras que algunas aeronaves debieron ser derivadas a aeropuertos alternativos hasta que mejoraran las condiciones meteorológicas.

Además, se registran demoras en tareas operativas dentro de las pistas y posibles reprogramaciones de vuelos.

Cómo sigue el tiempo en Buenos Aires

Miércoles 27 de mayo

Mínima: 9°

Máxima: 15°

Jornada fresca, con presencia de niebla y cielo estable

Baja probabilidad de lluvias

Vientos entre 7 y 22 km/h

Jueves 28

Mínima: 13°

Máxima: 17°

Mejoran las condiciones, sin precipitaciones

Ambiente fresco por la mañana y templado por la tarde

Viernes 29

Mínima: 13°

Máxima: 17°

Tiempo estable y sin lluvias

Vientos leves

Sábado 30

Mínima: 13°

Máxima: 17°

Continuarán las jornadas templadas y estables

Domingo 31

Mínima: 13°

Máxima: 18°

Será el día más cálido de la semana

Sin precipitaciones y con mayor presencia de sol

niebla en Bs As Mucha neblina en Buenos Aires. (Foto: NA)

Las recomendaciones ante la niebla

Frente a la reducción de visibilidad, los especialistas recomiendan extremar cuidados al manejar y antes de viajar.

Entre las principales medidas de prevención figuran:

Circular con luces bajas encendidas.

Reducir la velocidad.

Evitar frenadas y maniobras bruscas.

Mantener distancia con otros vehículos.

Consultar el estado de rutas y accesos.

Verificar posibles demoras o cancelaciones de vuelos.

De acuerdo con el pronóstico, el fenómeno comenzará a perder intensidad hacia el final de la semana, cuando disminuya la nubosidad baja y regresen períodos más soleados en el AMBA y la región central del país.