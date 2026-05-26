Alerta violeta por niebla: en qué momento se recomienda salir en Buenos Aires y cómo seguirá el clima

Qué pasa con los vuelos por la baja visibilidad
La intensa niebla también afecta las operaciones aéreas en los principales aeropuertos del país. La baja visibilidad obligó a reforzar protocolos de seguridad para aterrizajes y despegues, mientras que algunas aeronaves debieron ser derivadas a aeropuertos alternativos hasta que mejoraran las condiciones meteorológicas.
Además, se registran demoras en tareas operativas dentro de las pistas y posibles reprogramaciones de vuelos.
Cómo sigue el tiempo en Buenos Aires
Miércoles 27 de mayo
- Mínima: 9°
- Máxima: 15°
- Jornada fresca, con presencia de niebla y cielo estable
- Baja probabilidad de lluvias
- Vientos entre 7 y 22 km/h
Jueves 28
- Mínima: 13°
- Máxima: 17°
- Mejoran las condiciones, sin precipitaciones
- Ambiente fresco por la mañana y templado por la tarde
Viernes 29
- Mínima: 13°
- Máxima: 17°
- Tiempo estable y sin lluvias
- Vientos leves
Sábado 30
- Mínima: 13°
- Máxima: 17°
- Continuarán las jornadas templadas y estables
Domingo 31
- Mínima: 13°
- Máxima: 18°
- Será el día más cálido de la semana
- Sin precipitaciones y con mayor presencia de sol
niebla en Bs As
Mucha neblina en Buenos Aires. (Foto: NA)
Las recomendaciones ante la niebla
Frente a la reducción de visibilidad, los especialistas recomiendan extremar cuidados al manejar y antes de viajar.
Entre las principales medidas de prevención figuran:
- Circular con luces bajas encendidas.
- Reducir la velocidad.
- Evitar frenadas y maniobras bruscas.
- Mantener distancia con otros vehículos.
- Consultar el estado de rutas y accesos.
- Verificar posibles demoras o cancelaciones de vuelos.
De acuerdo con el pronóstico, el fenómeno comenzará a perder intensidad hacia el final de la semana, cuando disminuya la nubosidad baja y regresen períodos más soleados en el AMBA y la región central del país.