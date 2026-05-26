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Alerta violeta por niebla: en qué momento se recomienda salir en Buenos Aires y cómo seguirá el clima

El fenómeno provocará una fuerte reducción de la visibilidad y ya generó complicaciones en rutas, autopistas y aeropuertos.

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Alerta violeta por niebla. (Foto: IA)

Alerta violeta por niebla. (Foto: IA)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por niebla para este miércoles 27 de mayo que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), gran parte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y el sur de Chaco. El fenómeno provocará una fuerte reducción de la visibilidad y ya genera complicaciones en rutas, autopistas y aeropuertos.

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Según informó el organismo, se esperan bancos de niebla y neblinas persistentes durante gran parte de la jornada, en un contexto marcado por alta humedad, poco viento y estabilidad atmosférica, condiciones típicas del otoño.

La advertencia alcanza a distintos sectores del centro y noreste del país, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche. “El área será afectada por bancos de niebla y neblinas persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, señaló el SMN en su reporte oficial.

El fenómeno ya comenzó a impactar en la circulación vehicular y obligó a extremar precauciones en accesos, rutas y autopistas del AMBA y alrededores.

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Qué pasa con los vuelos por la baja visibilidad

La intensa niebla también afecta las operaciones aéreas en los principales aeropuertos del país. La baja visibilidad obligó a reforzar protocolos de seguridad para aterrizajes y despegues, mientras que algunas aeronaves debieron ser derivadas a aeropuertos alternativos hasta que mejoraran las condiciones meteorológicas.

Además, se registran demoras en tareas operativas dentro de las pistas y posibles reprogramaciones de vuelos.

Cómo sigue el tiempo en Buenos Aires

Miércoles 27 de mayo

  • Mínima: 9°
  • Máxima: 15°
  • Jornada fresca, con presencia de niebla y cielo estable
  • Baja probabilidad de lluvias
  • Vientos entre 7 y 22 km/h

Jueves 28

  • Mínima: 13°
  • Máxima: 17°
  • Mejoran las condiciones, sin precipitaciones
  • Ambiente fresco por la mañana y templado por la tarde

Viernes 29

  • Mínima: 13°
  • Máxima: 17°
  • Tiempo estable y sin lluvias
  • Vientos leves

Sábado 30

  • Mínima: 13°
  • Máxima: 17°
  • Continuarán las jornadas templadas y estables

Domingo 31

  • Mínima: 13°
  • Máxima: 18°
  • Será el día más cálido de la semana
  • Sin precipitaciones y con mayor presencia de sol

niebla en Bs As
Mucha neblina en Buenos Aires. (Foto: NA)

Mucha neblina en Buenos Aires. (Foto: NA)

Las recomendaciones ante la niebla

Frente a la reducción de visibilidad, los especialistas recomiendan extremar cuidados al manejar y antes de viajar.

Entre las principales medidas de prevención figuran:

  • Circular con luces bajas encendidas.
  • Reducir la velocidad.
  • Evitar frenadas y maniobras bruscas.
  • Mantener distancia con otros vehículos.
  • Consultar el estado de rutas y accesos.
  • Verificar posibles demoras o cancelaciones de vuelos.

De acuerdo con el pronóstico, el fenómeno comenzará a perder intensidad hacia el final de la semana, cuando disminuya la nubosidad baja y regresen períodos más soleados en el AMBA y la región central del país.

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