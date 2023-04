Baby Etchecopar: "Todos laburamos para vencer al otro"

"Cuando no hay gobierno como ahora, cuando no hay Justicia, de golpe la gente nos transforma en fiscales, jueces, ministros, presidentes" "Cuando no hay gobierno como ahora, cuando no hay Justicia, de golpe la gente nos transforma en fiscales, jueces, ministros, presidentes"

"Lucas, no te la creas. A todo el mundo le chupa un huevo que estés triste. Lo único que quieren saber es cómo fue el abuso. Tu proyecto no le importa a nadie" "Lucas, no te la creas. A todo el mundo le chupa un huevo que estés triste. Lo único que quieren saber es cómo fue el abuso. Tu proyecto no le importa a nadie"

"Todos laburamos para vencer al otro. Por el rating. Nadie para crecer. Los políticos mienten para ganarse a otros políticos. Los piqueteros mienten para llenarse de guita" "Todos laburamos para vencer al otro. Por el rating. Nadie para crecer. Los políticos mienten para ganarse a otros políticos. Los piqueteros mienten para llenarse de guita"

El editorial de Baby Etchecopar