A medio siglo del 24 de marzo de 1976, A24 presenta “24.03.76 - La historia del golpe a la Argentina”. Se emitirá este domingo, a las 22.
El documental “24.03.76 - La historia del golpe a la Argentina", que cuenta con archivos inéditos, diversos testimonios y análisis, se emitirá este domingo, a las 22.
A 50 años del Golpe de Estado, A24 estrena un documental esencial: se emitirá el próximo domingo, a las 22.
A medio siglo del 24 de marzo de 1976, A24 presenta “24.03.76 - La historia del golpe a la Argentina”. Se emitirá este domingo, a las 22.
Un documental que reconstruye los años previos a 1976, para contextualizar el clima de época que llevaría al golpe cívico-militar que azotaría a nuestro país durante siete años, en donde el horror gobernó la Argentina.
Con archivos inéditos, testimonios y análisis, el especial revive el clima político, social y cultural que atravesaba el país en aquella convulsionada década del ‘70.
El documental reúne las voces de protagonistas, historiadores, artistas, periodistas, empresarios y víctimas de la violencia, que aportan recuerdos y reflexiones sobre uno de los episodios más determinantes de nuestra historia.
Participan: Norman Briski, Ernestina Pais, Daniel Vila, Luis Manzano, Claudio Belocopitt, Rolando Graña, Luis Beldi, Tata Yofre, Remo Carlotto, Silvia Ibarzábal, Héctor Ventura, Facundo Pastor, Julia Dant, Tati Yofre, Ceferino Reato, Teté Coustarzabal, Any Ventura, Facundo Pastor, Daniel Santucho, Ceferino Reato, Teté Coustarzabal, Héctor Ventura, Chiche Gelblung, Osvaldo Papaleo, Jorge Núñez y Gonzalo Bonadeo.