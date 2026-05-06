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RECONOCIMIENTO

José Luis Manzano fue distinguido con un Doctorado Honoris Causa en la World Law Conference de Tirana

El presidente de Integra Capital, José Luis Manzano, recibió el reconocimiento académico durante la World Law Conference de Tirana, en una ceremonia en la que participaron autoridades políticas, judiciales y universitarias de Albania.

José Luis Manzano fue distinguido por la Polytechnic University of Tirana. 

José Luis Manzano fue distinguido por la Polytechnic University of Tirana. 

En el marco de la World Law Conference que se desarrolla del 6 al 9 de mayo en la capital de Albania, José Luis Manzano, presidente de Integra Capital, fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Polytechnic University of Tirana.

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La ceremonia contó con la participación del rector de la institución, Akli Fundo, quien hizo entrega formal de la distinción en reconocimiento a la trayectoria de Manzano y su contribución en el ámbito empresarial y del desarrollo económico. Asimismo, estuvieron presentes el primer ministro de Albania, Edi Rama, y el presidente de la Corte Suprema, Sokol Sadushi, quienes acompañaron el acto.

Manzano premio

Durante la ceremonia, el jurista Ricardo Gil Lavedra estuvo a cargo de la presentación del homenajeado. El letrado destacó el recorrido del empresario en distintos ámbitos y afirmó: “José Luis Manzano fue una figura sumamente importante en la transición democrática argentina. No son fáciles las transiciones de las dictaduras a las democracias. Se sabe de dónde se sale, pero no hacia dónde se va”.

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Al recibir el reconocimiento, Manzano expresó su agradecimiento y valoró especialmente el contexto en el que se otorga la distinción: “Este reconocimiento adquiere un significado especial al ser entregado en el marco de la World Law Conference, un espacio de reflexión sobre el rol del derecho en el mundo contemporáneo”. Y agregó: “Esto no es solo un honor, es una nueva responsabilidad”.

En su intervención, también destacó el vínculo construido con Albania y el proceso de transformación institucional del país. “Venimos de una dictadura y construimos una democracia con dolor y esperanza”, señaló, al tiempo que remarcó la importancia de preservar la convivencia democrática: “Incluso en tiempos de fuerte polarización, debemos llamar hermanos a quienes piensan distinto. Quienes se oponen a nosotros son adversarios, no enemigos”.

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Asimismo, subrayó la importancia del fortalecimiento de las instituciones y el diálogo entre países en un escenario global cada vez más complejo. En ese sentido, advirtió sobre los riesgos actuales y afirmó: “La única forma de evitar la guerra es recuperar el valor del diálogo”.

La World Law Conference reúne a líderes, juristas, académicos y referentes de distintos países para debatir sobre los principales desafíos del derecho y la gobernanza a nivel internacional.

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