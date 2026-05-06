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Conmoción: una chica de 14 años se sintió mal, pidió ir al baño y se desató una tragedia

La adolescente comenzó con malestares mientras se encontraba en el establecimiento educativo. Se descompensó y fue trasladada de urgencia a un centro de salud cercano.

Una adolescente de 14 años se descompensó en el baño del colegio y descubrieron lo peor

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Luciano, el adolescente que fue apuñalado por su novia de 15 años. 

El episodio ocurrió en el Instituto San Francisco de Asís, ubicado en calle Garibaldi al 200. La joven, que cursaba el tercer año del secundario, fue hallada sin conocimiento en los sanitarios por personal del establecimiento.

De inmediato, las autoridades la trasladaron a un dispensario cercano, donde los profesionales de la salud intentaron reanimarla mediante maniobras de emergencia, pero no lograron salvarle la vida.

acv accidente

Qué reveló la autopsia

La investigación quedó a cargo del fiscal Pablo Jávega, quien confirmó que la autopsia determinó que la causa de muerte fue un ACV hemorrágico.

De todos modos, se esperan estudios complementarios para completar el cuadro clínico, cuyos resultados podrían demorar varias semanas.

Dolor y suspensión de clases en la escuela

Tras el fallecimiento, el colegio difundió un comunicado en el que confirmó la noticia y anunció la suspensión total de actividades durante dos días para acompañar a la familia y a la comunidad educativa en el duelo.

“Ante esta dolorosa pérdida, y con el fin de permitir que compañeros y docentes puedan rendir sus respetos, se dispone la suspensión de actividades”, señalaron desde la institución.

acv nene

Además, compartieron un mensaje de despedida que reflejó el impacto de la noticia: “Hoy, la escuela se viste de silencio. Despedimos con mucho dolor a Emilia, con apenas 14 años, con sueños que recién empezaban”.

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