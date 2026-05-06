Conmoción: una chica de 14 años se sintió mal, pidió ir al baño y se desató una tragedia

Qué reveló la autopsia

La investigación quedó a cargo del fiscal Pablo Jávega, quien confirmó que la autopsia determinó que la causa de muerte fue un ACV hemorrágico.

De todos modos, se esperan estudios complementarios para completar el cuadro clínico, cuyos resultados podrían demorar varias semanas.

Dolor y suspensión de clases en la escuela

Tras el fallecimiento, el colegio difundió un comunicado en el que confirmó la noticia y anunció la suspensión total de actividades durante dos días para acompañar a la familia y a la comunidad educativa en el duelo.

“Ante esta dolorosa pérdida, y con el fin de permitir que compañeros y docentes puedan rendir sus respetos, se dispone la suspensión de actividades”, señalaron desde la institución.

acv nene

Además, compartieron un mensaje de despedida que reflejó el impacto de la noticia: “Hoy, la escuela se viste de silencio. Despedimos con mucho dolor a Emilia, con apenas 14 años, con sueños que recién empezaban”.