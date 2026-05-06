Un avión chocó contra un camión durante el aterrizaje: el impactante video del momento

De acuerdo con medios locales, el impacto provocó que parte del tren de aterrizaje atravesara una ventana del vehículo, lo que generó una lluvia de vidrios dentro de la cabina y le causó cortes en brazos y manos.

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El incidente ocurrió en una zona próxima a la Interestatal 95, una de las vías más transitadas de la región, lo que incrementó el riesgo del episodio.

Cómo quedó el avión y qué dicen las autoridades

Desde la Administración Federal de Aviación confirmaron que la aeronave pudo aterrizar con normalidad, aunque fue sometida a una inspección técnica tras el incidente.

Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte intervino en el caso y clasificó el hecho como un “accidente”, debido al nivel de daño sufrido por el avión.

La aerolínea informó que el Boeing presentó daños menores y que se inició una investigación interna. Además, los tripulantes fueron apartados de manera preventiva, como indica el protocolo habitual en este tipo de situaciones.