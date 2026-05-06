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Un avión chocó contra un camión durante el aterrizaje: el impactante video del momento

La aeronave llevaba más de 220 pasajeros y rozó un poste de luz antes de impactar contra un vehículo en las inmediaciones del aeropuerto.

Un avión chocó contra un camión antes de aterrizar: el impactante video del momento

Un avión chocó contra un camión antes de aterrizar: el impactante video del momento

Un avión de United Airlines protagonizó un episodio que pudo haber terminado en tragedia en Nueva Jersey. Mientras descendía para aterrizar, la aeronave impactó contra un camión y un poste de luz a pocos metros del Aeropuerto Internacional Newark Liberty.

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El vuelo, operado con un Boeing 767 y con más de 220 pasajeros a bordo, realizaba la maniobra de aproximación cuando rozó una estructura ubicada al costado de una autopista. En ese mismo movimiento, parte del tren de aterrizaje golpeó a un camión de panadería que circulaba por la zona.

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A pesar de la violencia del impacto, el piloto logró mantener el control de la aeronave y completar el aterrizaje sin inconvenientes, evitando una tragedia mayor.

Qué pasó con los pasajeros y el conductor del camión

Según confirmaron las autoridades, ninguno de los pasajeros ni tripulantes resultó herido. En cambio, el conductor del camión sufrió lesiones leves y debió ser trasladado a un hospital cercano.

De acuerdo con medios locales, el impacto provocó que parte del tren de aterrizaje atravesara una ventana del vehículo, lo que generó una lluvia de vidrios dentro de la cabina y le causó cortes en brazos y manos.

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El incidente ocurrió en una zona próxima a la Interestatal 95, una de las vías más transitadas de la región, lo que incrementó el riesgo del episodio.

Cómo quedó el avión y qué dicen las autoridades

Desde la Administración Federal de Aviación confirmaron que la aeronave pudo aterrizar con normalidad, aunque fue sometida a una inspección técnica tras el incidente.

Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte intervino en el caso y clasificó el hecho como un “accidente”, debido al nivel de daño sufrido por el avión.

La aerolínea informó que el Boeing presentó daños menores y que se inició una investigación interna. Además, los tripulantes fueron apartados de manera preventiva, como indica el protocolo habitual en este tipo de situaciones.

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