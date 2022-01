"Falta un montón para el juicio. Es un calvario para mí. Solo espero que podamos estar fuertes para seguir adelante. Es nuestra misión. Que esto no vuelva a suceder a ningún chico porque todos merecen ir a divertirse y volver sano. Todas las madres esperamos eso. A mí hace dos años me llamaron para decirme que mi hijo había fallecido y ahora es muy doloroso", insistió. Y remarcó: "Que sea la perpetua. Es la única condena. A él no le dieron una oportunidad. Esta masacre es la peor de la historia y quiero que quede marcado para que no vuelva a suceder. Yo no voy a recuperar a mi hijo. Nosotros estamos muertos en vida, nada tiene sentido para nosotros".

"Desde el primer momento que llegamos acá es difícil. Es como venir a buscar a Fernando. La otra vez vinimos y llevamos a Fernando en un ataúd. Buscamos paz, consuelo y pedimos a los jueces que sea ejemplar y que paguen los culpables. No la estamos pasando bien. Hace dos años estamos así. Sacando fuerzas de donde no hay", indicó Silvino. Y agregó: "No es nada fácil, cada día que pasa es peor. Lo extrañamos demasiado. Él era todo para nosotros".

El 18 de enero de 2020, Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz decidieron que un joven con el que se habían topado en un boliche merecía una paliza, una a la que estaban acostumbrados a propinar estos rugbiers. Hoy, llevan ya dos años encarcelados por “homicidio doblemente agravado por alevosía y concurso premeditado de dos o más personas” en la Alcaidía N° 3 de Melchor Romero, en La Plata.

Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, que también formaban parte del grupo pero no estaban en el momento del homicidio fueron sobreseídos de la causa.

Juicio contra los rugbiers

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, dispuso que el juicio oral contra los rugbiers se iniciará el 2 de enero de 2023, con la declaración de más de 130 testigos a lo largo de 22 jornadas.

"Las familias de los asesinos tienen poder y plata, pero espero que haya Justicia para unos trabajadores como nosotros", expresó Silvino en declaraciones a Radio Rivadavia. "Tratamos de confiar en la Justicia argentina de que esto no va a quedar impune", aseguró Silvino.

Las condiciones de encierro son un tema recurrente para los ocho rugbiers. En noviembre pasado, los jóvenes presentaron un escrito para que se revea su situación en la Alcaidía N°3. Ante el pedido, la directora del establecimiento le solicitó a la Justicia que sean trasladados. Hasta ahora, el requerimiento no tuvo avances.

“Padecen peores condiciones que cualquier detenido. En este momento de temperaturas altas, el cemento se calienta y es un horno. A la mayoría, para contener a la población carcelaria, se les permite tener un televisor o una heladera. Ellos no tienen nada de eso. Se les aplica el reglamento a raja tabla. Nadie quiere perder con ellos”, explicaron fuentes judiciales.

Homenaje a Fernando Báez Sosa

En homenaje a Fernando, este 18 de enero a las 19 horas se llevará a cabo una misa en Villa Gesell, en Paseo 102 y Avenida 3, para pedir justicia y decir “basta” a la violencia.

"Nosotros estamos muertos en vida, todo lo que hacemos nada tiene sentido, pero al menos calmará un poquito el dolor estar rodeado de familias", expresó Graciela sobre el homenaje.

Graciela y Silvino convocaron a una marcha y anunciaron que por primera vez viajarán al lugar del homicidio. "Queríamos comunicarles que el próximo 18 de enero se cumplen dos años del brutal asesinato de nuestro hijo Fernando José Báez Sosa y hacemos una convocatoria en Paseo 102 y Avenida 3, en Villa Gesell”, contaron en sus redes sociales.

“Hoy más que nunca necesitamos el apoyo de todos ustedes para seguir pidiendo justicia. Los esperamos y gracias a todos por el apoyo que siempre hemos recibido de todos ustedes. Graciela y Silvino", agregaron.