La Policía de la Ciudad detuvo a uno de los manifestantes acusados de lanzar bombas molotov en la marcha

"Al no tener identificación, con autorización de la fiscalía actuante, se solicitó al Departamento de Reconocimiento Antroposcométrico de la Superintendencia de Policía Científica la identificación del mismo mediante fotos", indicó el informe.

Embed

Fue allí que cuando contrastaron las "imágenes del rostro del imputado" con la base de datos del Sistema biométrico "Face Expert” obtuvieron un "resultado positivo compatible antropológica y antropométricamente con una persona N.G.B, argentino de 31 años".

El Gobierno denunció por "terrorismo" a los manifestantes que causaron destrozos en la protesta contra la Reforma Laboral

Habrá una acción penal promovida por el Gobierno contra los responsables de la violencia mientras se trataba la reforma laboral. El Gobierno anunció una medida con la que irá más lejos que en otras protestas violentas cuando se han discutido leyes en el Congreso Nacional. Al día siguiente de los incidentes, la ministra de Seguridad de Nación, Alejandra Monteoliva, dijo que tenía identificados a los responsables de los mayores hechos de violencia. Ahora, se informó que contra ellos, se hará una denuncia penal.

"Querían generar muerte y caos", dijo la ministra para fundamentar el porqué de la acusación en sede tribunalicia. Así, el Gobierno nacional avanzará con una fuerte ofensiva judicial contra los manifestantes que protagonizaron los disturbios en las inmediaciones del Congreso durante las protestas contra la reforma laboral. Las denuncias incluirán hasta tipificación por "terrorismo" contra los responsables de los hechos violentos registrados durante la jornada, en un giro que endurece la respuesta oficial frente a las movilizaciones.

La denuncia presentada ante la Justicia Federal incluye cargos por atentado al orden constitucional, atentado contra la vida democrática, resistencia a la autoridad, lesiones graves y daños, todos agravados por haber sido cometidos con el objetivo de “provocar terror” en la población y en los poderes públicos.

La ministra de Seguridad sostuvo que los episodios excedieron el marco de una manifestación tradicional y representaron una agresión directa contra las instituciones democráticas. En ese sentido, el Gobierno solicitó la investigación y detención inmediata de los responsables, que ya están sobradamente identificados.

Denuncias por terrorismo a los violentos en la zona del Congreso

Es una vuelta de tuerca más a lo que inició Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Era la secretaria de Seguridad, la número dos en el área. Y ahora, al frente del ministerio, se muestra resuelta para llevar a que respondan en la Justicia los responsables de la violencia del pasado miércoles.

Para eso, se han aportado a la Justicia todos los elementos que se recolectaron en estos días. Como la propia ministra dijo, muchas personas y grupos estaban siendo monitoreados por otros hechos violentos. Al estudiar las imágenes propias, de los medios de comunicación y por las redes sociales, el Gobierno logró hacer un completo "mapa" de los que causaron todo tipo de destrozos.

Las imágenes de la violencia en torno al Congreso. Los responsables, a juicio, denunciados por el Gobierno. (Foto: Reuters)

Con esos datos, ahora se le pide al poder Judicial que actúe. En el primer día hubo casi 30 detenidos y luego quedaron muy pocos en esa condición. Sin embargo, la libertad de esas personas no significó nada para la investigación tras su actuación mientras se discutía la reforma laboral.

Acusados hasta de "terrorismo" están los que actuaron con violencia frente al Congreso. (Foto: Reuters)

La ministra Monteoliva, su cartera de Seguridad, reunió todos los datos para que la causa siga en la sede judicial. A quienes se los acusa de "terrorismo" podría corresponderle una dura pena. Al mismo tiempo, sería un hecho inédito ese nivel de condena por la violencia en la calle - descontrolada - para protestar contra el normal funcionamiento de uno de los poderes de la Constitución.