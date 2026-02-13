Cómo es el centro de rehabilitación donde se internó Luciano Castro

Ángel de Brito, por su parte, contó en sus redes que "Luciano Castro se internó voluntariamente En Cetraq, un centro para tratamiento integral para la recuperación de las adicciones".

"'Con un equipo interdisciplinario que te acompaña paso a paso. Te ayudamos a encontrar que modalidad es la mejor para vos: Hospital de día, ambulatorio, virtual', describen los responsables de la clínica", cerró el conductor.

angel de brito

Qué contó Griselda Siciliani sobre la internación de Luciano Castro

La internación de Luciano Castro en una fundación, donde decidió ingresar para “sanar” tras el impacto emocional de su separación, generó preocupación en el mundo del espectáculo. Este viernes, Moria Casán se refirió al tema y también contó cómo atraviesa la situación Griselda Siciliani.

En La Mañana con Moria (El Trece), la conductora explicó que mantiene contacto frecuente con la actriz y buscó llevar calma respecto a su presente. “Con Griselda hablo todas las noches. Ella no tiene nada que ver con esto. Le desea lo mejor. Ella está enfocada absolutamente en el trabajo”, aseguró.

Sobre Castro, Moria compartió detalles de su decisión: “Me dijo: ‘Vengo a sanar. Me interné porque quiero estar bien’”. Y agregó: “Él está bien, necesita sanar, necesita sacarse fantasmas. Y está muy enojado porque siente que hubo mucho amarillismo con él”.

De esta manera, la diva buscó despejar dudas sobre el estado de ambos protagonistas y remarcar que, mientras Castro atraviesa un proceso personal de recuperación, Siciliani continúa enfocada en su carrera.