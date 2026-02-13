En vivo Radio La Red
Actualidad
Feriado
Carnaval
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Fin de semana largo de Carnaval: cómo estará el tiempo en el AMBA y en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana largo de Carnaval con calor, humedad y condiciones inestables en gran parte del país. Conocé el tiempo durante los feriados en Argentina.

Fin de semana largo de Carnaval: cómo estará el tiempo en el AMBA y en el resto del país. (Foto: IA)

Fin de semana largo de Carnaval: cómo estará el tiempo en el AMBA y en el resto del país. (Foto: IA)

El fin de semana largo de Carnaval se acerca y millones de argentinos ya organizan escapadas, viajes y actividades al aire libre. Pero, como cada año, la gran pregunta es la misma: ¿acompañará el tiempo o habrá lluvias que obliguen a cambiar los planes? Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el panorama será variable en gran parte del país, con calor, humedad y tormentas en varias regiones.

En líneas generales, el SMN anticipa un escenario inestable, especialmente en el centro y norte del país. El ingreso de aire cálido y húmedo favorecerá chaparrones aislados, algunos localmente intensos, con actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Este tipo de situación es frecuente durante febrero, un mes en el que el clima suele alternar entre jornadas soleadas y episodios de lluvias.

Cómo estará el tiempo en el AMBA durante Carnaval

Pronóstico

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el fin de semana largo comenzará con calor y alta humedad, aunque no se descartan lluvias en momentos puntuales.

Para el sábado, el pronóstico indica tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, con mejoras temporarias hacia la tarde y cielo mayormente nublado. La temperatura se ubicará entre los 24 y 27 grados, con sensación térmica superior.

El domingo y el lunes feriado, en cambio, el clima tenderá a estabilizarse. Se esperan jornadas nubladas pero con bajas probabilidades de lluvias, vientos leves y máximas cercanas a los 28 grados.

El martes, último día del feriado, el panorama seguirá similar, con ambiente cálido y mayormente nublado. Sin embargo, el SMN advierte que podrían presentarse chaparrones aislados en horas de la tarde o la noche, sin grandes cambios de temperatura.

En síntesis, no se prevén lluvias generalizadas en el AMBA, pero sí momentos de inestabilidad que obligarán a seguir de cerca los reportes actualizados.

Costa Atlántica: viento y temperaturas moderadas

Para quienes elijan la Costa Atlántica, el pronóstico anticipa viento persistente del sudeste, lo que provocará temperaturas más moderadas que en la ciudad.

Las máximas oscilarán entre 24 y 28 grados, con nubosidad variable. El mar estará movido y el viento podría ser un factor a tener en cuenta para actividades al aire libre.

No se descartan lluvias aisladas, especialmente en las madrugadas, pero en general habrá momentos aprovechables para la playa.

Norte argentino: tormentas y calor extremo

En el norte del país, el escenario será más inestable. Provincias como Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Formosa podrían registrar tormentas intensas durante el fin de semana largo.

Las precipitaciones comenzarían el sábado y continuarían en algunos sectores el domingo y lunes, con mejoras temporarias entre eventos.

Además, el calor será protagonista. En algunas zonas, las temperaturas podrían superar los 38 grados, con altos niveles de humedad.

El SMN también advierte sobre la posibilidad de granizo, ráfagas fuertes y abundante caída de agua en cortos períodos.

Región centro: lluvias intermitentes

En Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de la región pampeana, el tiempo será cambiante. Se prevén jornadas calurosas y húmedas, con chaparrones aislados, especialmente en horas de la tarde y la noche.

Este escenario podría generar mejoras transitorias seguidas por nuevos episodios de tormentas, típicos del verano.

Cuyo y Patagonia: más estabilidad

En provincias cuyanas como Mendoza y San Juan, el pronóstico indica tiempo mayormente estable, con calor durante el día y noches agradables.

No obstante, algunas tormentas aisladas podrían desarrollarse en zonas cordilleranas.

En la Patagonia, el panorama será más fresco, con temperaturas moderadas y bajas probabilidades de lluvias, salvo en sectores cordilleranos.

