Adiós a un clásico argentino: el canal que cierra sus transmisiones

Y así, MTV se quedó sin lugar, sin usuarios, aunque parezca increíble. En consecuencia, anunció el cierre de todas sus señales. Esas que nos enseñaron otra manera de "ver" la música.

ruth infarinato Ruth Infarinato con Gustavo Cerati. Ruth fue una de las conductoras más famosas y queridas de la señal de MTV (foto: cuenta de Instagram)

Una revolución para la música y la televisión

El 1° de agosto de 1981 se vio la primera emisión de un canal llamado a cambiar las costumbres en todo el mundo. La posibilidad de escuchar y "ver" música (rock y pop) las 24 horas del día. Además, incluyó noticieros para dar las principales noticias de los músicos y las bandas. Como la salida de sus nuevos trabajos o sus giras.

Fue un éxito inmediato, porque permitió "ponerle imagen" a lo que no había acostumbrado la FM: escuchar música todo el día. Ahora puede ser difícil de entender, porque canales de streaming como "spotify" han hecho su propia revolución. Pero hay que remontarse 44 años atrás.

Cuesta comprender, pero en esa época, además de la radio, estaban los cassettes para escuchar música. O mirarlos en los VHS (videocassette) que habían surgido en 1976. Había que esperar un año más, hasta 1982, para la irrupción de los CD (compact disc).

Por eso, el éxito fue inmediato. Desde su irrupción, MTV se convirtió en un faro cultural que redefinió la música, la juventud y las pantallas. Fue una completa revolución audiovisual.

MTV nace en los Estados Unidos un 1° de agosto de 1981, con un inicio simbólico: el videoclip “Video Killed the Radio Star” ("El video mató a la estrella de la radio") de The Buggles. Esa primera emisión no fue casual; fue casi una declaración de intenciones sobre un medio que iba a colocar la imagen al mismo nivel que la música, transformando radicalmente cómo se consumía música visualmente.

En Latinoamérica, el punto de partida llegó el 1 de octubre de 1993, cuando se estrena MTV Latinoamérica. La primera pieza que se emitió fue el video “We Are Sudamerican Rockers” de Los Prisioneros (Chile), lo cual tuvo un fuerte valor simbólico: mostrar que el rock latinoamericano ya tenía voz propia. En esta parte del mundo, la argentina Ruth Infarinato dejó una huella profunda en MTV, con su frescura y un nuevo lenguaje y manera de hablar en televisión.

MTV en Argentina: rostros, programación, identidad

En Argentina, MTV logró construirse como algo más que una señal extranjera doblada o subtitulada: trajo rostros propios, espacios locales, entrevistas, programas especializados y difundió artistas locales con fuerza.

Como dijimos, uno de esos rostros fue Ruth Infarinato. Ella pasó de presentar videos a asumir un rol más activo: condujo, seleccionó música, produjo contenidos propios . Fue parte importante del puente entre lo global de MTV y lo local del rock, pop y la escena under argentina.

La señal de MTV fue una gran plataforma para enormes artistas y bandas como Soda Stereo, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Divididos, Babasónicos, IKV o Los Fabulosos Cadillacs.

unplugged Kurt Cobain y Nirvana. Uno de los "unplugged" más recordados de MTV. (Foto: Captura de TV)

Otra revolución: "MTV unplugged"

La cadena, afirmada en todo el mundo, lanzó un "desafío" para los músicos. Ya no sólo se trataba de pasar recitales en vivo o los videos con los nuevos temas. La invitación para algo especial: ir a cantar al estudio de MTV, pero sin el apoyo de toda la tecnología. Simplemente, los equipos enchufados, los micrófonos listos y... el talento de los músicos al natural.

Los "desenchufados" o "desconectados" hicieron descubrir otra faceta de los músicos. No todos pudieron pasar la prueba de "cantar sin ayuda". Pero los que lo hicieron, ganaron mucha más fama y el reconocimiento del público y los fans.

Los dejó documentados en versiones acústicas o semi-acústicas que muchas veces mostraron otras dimensiones de sus obras.

El otro lado: las entrevistas

También en las entrevistas fueron innovadores. Consiguieron que todos los artistas, en todos los idiomas, fueran a sus programas. Pero no solo a promocionar temas o recitales. Se mostraron en entrevistas íntimas tal como son: sus procesos creativos, sus miedos, temores (hasta adicciones) y la manera de vivir los artistas idolatrados. También ahí se los pudo ver tal cual son. Volviendo a Infarinato, por ejemplo, contaba que al entrevistar artistas como Metallica o Keith Richards, aprendía no solo de la fama, sino de lo humano detrás de la música.

Lo último para destacar, entre tantas cosas, fueron los premios anuales que entregaron. A la industria en general y su versión latina. Fue tan importante, que rivalizó con los grammy, como prestigio por ganarlo.

Tanto que, por ejemplo, a los pocos años de estar en el aire, Mark Knoffler, incluyó a MTV en la letra del clásico "Money for Nothing"( dinero por nada).

En un momento, la letra dice:

"Escucha aquí/

Eso no funciona, así es como se hace/

Tocas la guitarra en MTV".

Pero como dice la canción de Vox Dei: "Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina". Los tiempos cambiaron y lo que inició MTV, ahora, está disponible en otros formatos.

Otra vida para MTV

Hoy, tras más de cuatro décadas al aire, la señal musical anuncia que redirigirá su perfil por completo: dejará de emitir videoclips de manera regular, cerrarán varias de sus señales musicales y su programación principal se centrará casi exclusivamente en reality shows y entretenimiento no musical. Cuesta creerlo, pero es así.

A los amantes de la música, MTV quedará siempre en un rincón de los momentos más lindos de nuestra vida.