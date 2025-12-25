Alcoholemia en Nochebuena: cuántos casos se detectaron y cuál fue el valor más alto registrado

Gualeguaychú (Entre Ríos): 1,66 g/l

Wanda (Misiones): 1,57 g/l

San Carlos de Bariloche (Río Negro): 1,49 g/l

Las Grutas (Río Negro): 1,47 g/l

OWMKWYMFGFDI5MUJ2MCGXCJOSU Controles de alcoholemia en los principales corredores viales.

Dónde estuvieron los controles

Los controles tuvieron lugar en 39 puntos estratégicos de la Argentina y apuntan a reducir siniestros viales en una de las épocas con mayor movimiento vehicular.

"Estos controles se repetirán durante la noche de Año Nuevo y continuarán a lo largo de toda la temporada de verano en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos", señaló la ANSV.

CNNXYEO7D5DCBFJPFWTIKPBGIA Los operativos embudo en CABA.

Cayeron los casos respecto al año anterior

El número de conductores con alcoholemia positiva en los controles desplegados tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en varios puntos de control del resto del país, cayó drásticamente con respecto a valores del año anterior.

En la la Ciudad de Buenos Aires, en este mismo período del 2024 la tasa había sido del 0,83% sobre 5399 automovilistas testeados. Esta tendencia descendente, registrada tras la realización de 5.394 testeos y la retención de 30 licencias de conducir, se atribuye a los operativos de prevención y control, aplicados especialmente durante las celebraciones de fin de año.

El gobierno porteño informó que la reducción fue de un 50% en CABA. En tanto, en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se registraron cerca de un 27% menos al año pasado.

Por su parte, la ANSV remarcó que estos operativos constituyen acciones permanentes para reducir la siniestralidad, permitiendo intervenir antes de que se produzcan siniestros graves. Las tareas de fiscalización seguirán durante los festejos y en todos los corredores principales del país.