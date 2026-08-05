Alerta amarilla por una ciclogénesis en el AMBA: llegan tormentas, ráfagas y aire polar

Cómo estará el tiempo este jueves en el AMBA

La jornada comenzará con neblinas, cielo cubierto y condiciones relativamente estables, pero el panorama cambiará rápidamente. Hacia el mediodía aumentará la inestabilidad y comenzarán a desarrollarse tormentas que podrían extenderse durante gran parte de la tarde.

El SMN prevé:

Probabilidad de tormentas entre el 40% y el 70%.

Ráfagas de viento de entre 60 y 70 km/h , con algunos modelos que estiman valores cercanos a los 70 km/h.

, con algunos modelos que estiman valores cercanos a los 70 km/h. Acumulados de lluvia de entre 10 y 30 milímetros , aunque podrían registrarse valores superiores de manera puntual bajo chaparrones intensos.

, aunque podrían registrarse valores superiores de manera puntual bajo chaparrones intensos. Rotación del viento al sector sur tras el paso del frente frío.

Los especialistas remarcan que no se esperan fenómenos generalizados de extrema severidad, aunque sí tormentas localmente fuertes capaces de provocar anegamientos temporarios, reducción de visibilidad y complicaciones en la circulación.

El brusco cambio de temperatura

El principal efecto de la ciclogénesis llegará después de las lluvias. Durante el jueves las temperaturas rondarán los 13° o 14°C, pero hacia la noche el ingreso de aire polar hará descender rápidamente los registros térmicos. El viernes amanecerá con mínimas cercanas a los 5° o 6°C en sectores urbanos y valores aún menores en zonas suburbanas y rurales.

El sábado continuará el tiempo estable, aunque persistirá el viento del oeste, lo que incrementará la sensación de frío.

Todo indica que el domingo será el día más frío del período, con mínimas cercanas a los 4°C y máximas que apenas superarían los 12° o 13°C.

Las proyecciones también muestran que el frío seguirá durante el inicio de la próxima semana, con temperaturas mínimas de 3° a 4°C entre lunes y martes.

Las lluvias récord que antecedieron al fenómeno

La llegada de esta nueva ciclogénesis se produce pocos días después de un episodio meteorológico excepcional. El viernes pasado, la Ciudad de Buenos Aires registró 113 milímetros de lluvia, el mayor acumulado para un mes de julio desde que comenzaron las mediciones sistemáticas en 1906, de acuerdo con los registros oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

Qué recomendaciones hizo el SMN

Ante la alerta amarilla vigente para el AMBA y otras zonas del país, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó:

Evitar actividades al aire libre mientras se desarrollen las tormentas.

mientras se desarrollen las tormentas. No refugiarse debajo de árboles ni postes , ya que podrían caer por efecto del viento.

, ya que podrían caer por efecto del viento. Asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

que puedan ser desplazados por las ráfagas. Circular con extrema precaución, especialmente en calles anegadas o con poca visibilidad.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y de Defensa Civil.

Además del AMBA, el organismo mantiene alertas meteorológicas por tormentas, lluvias, nevadas y vientos fuertes en distintas provincias, donde el avance del sistema también podría generar condiciones adversas durante las próximas horas.

Los especialistas recomiendan seguir la evolución de los pronósticos, ya que la intensidad y ubicación de las tormentas puede modificarse a medida que avance el sistema de baja presión.