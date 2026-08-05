Cuándo fue la última vez que un Papa visitó la Argentina y cómo fue aquel histórico viaje

Durante esa gira recorrió diez ciudades: Buenos Aires, Tucumán, Bahía Blanca, Corrientes, Viedma, Mendoza, Córdoba, Salta, Paraná y Rosario, donde pronunció un total de 26 mensajes pastorales.

El momento más recordado ocurrió el Domingo de Ramos, cuando presidió una multitudinaria misa sobre un altar montado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Santa Fe, frente a más de un millón de fieles.

Al despedirse del país, dejó un mensaje que quedó grabado en la memoria de los católicos argentinos: "¡Hasta siempre, Argentina!".

La visita de 1982 en plena Guerra de Malvinas

Cinco años antes, Juan Pablo II ya había estado en la Argentina, aunque en circunstancias completamente diferentes.

En junio de 1982, en plena Guerra de Malvinas, realizó una visita relámpago de apenas 31 horas con el objetivo de pedir por la paz entre la Argentina y el Reino Unido. El viaje ocurrió apenas dos días antes de la rendición argentina y tuvo un fuerte impacto político y religioso en medio del conflicto bélico.

La visita que pondrá fin a una espera de casi cuatro décadas

Con la llegada de León XIV, la Argentina volverá a recibir a un Papa después de casi cuatro décadas. El Pontífice permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira sudamericana que también incluirá Uruguay y Perú.

Aunque el Vaticano todavía no difundió el cronograma de actividades, la expectativa es enorme, especialmente en Buenos Aires, Córdoba y Luján, las tres ciudades elegidas para una visita que quedará marcada como uno de los acontecimientos religiosos más importantes de los últimos años.