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Cuándo fue la última vez que un Papa visitó la Argentina y cómo fue aquel histórico viaje

La llegada de León XIV en noviembre pondrá fin a casi cuatro décadas sin visitas papales al país. El último antecedente fue en 1987, cuando Juan Pablo II recorrió diez ciudades argentinas y encabezó una multitudinaria misa en Buenos Aires.

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Cuándo fue la última vez que un Papa visitó la Argentina y cómo fue aquel histórico viaje

Cuándo fue la última vez que un Papa visitó la Argentina y cómo fue aquel histórico viaje

La confirmación del viaje apostólico de León XIV reavivó el recuerdo de la última vez que un Sumo Pontífice pisó suelo argentino. Cuando llegue al país entre el 8 y el 11 de noviembre, se habrán cumplido casi 39 años desde la histórica visita de Juan Pablo II, el último Papa que recorrió la Argentina.

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El viaje de León XIV tendrá escalas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde celebrará una misa, y marcará el fin de una larga espera que se extendió durante los pontificados de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, quien nunca regresó a su país natal desde que fue elegido en 2013.

La histórica gira de Juan Pablo II por la Argentina

El antecedente más cercano se remonta al 6 de abril de 1987, cuando Juan Pablo II llegó a la Argentina para una visita oficial de seis días, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud.

El Pontífice aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery y fue recibido por el entonces presidente Raúl Alfonsín. Tras su paso por la Nunciatura Apostólica, se dirigió a la Casa Rosada, donde saludó desde el balcón a una multitud reunida en la Plaza de Mayo.

Durante esa gira recorrió diez ciudades: Buenos Aires, Tucumán, Bahía Blanca, Corrientes, Viedma, Mendoza, Córdoba, Salta, Paraná y Rosario, donde pronunció un total de 26 mensajes pastorales.

El momento más recordado ocurrió el Domingo de Ramos, cuando presidió una multitudinaria misa sobre un altar montado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Santa Fe, frente a más de un millón de fieles.

Al despedirse del país, dejó un mensaje que quedó grabado en la memoria de los católicos argentinos: "¡Hasta siempre, Argentina!".

La visita de 1982 en plena Guerra de Malvinas

Cinco años antes, Juan Pablo II ya había estado en la Argentina, aunque en circunstancias completamente diferentes.

En junio de 1982, en plena Guerra de Malvinas, realizó una visita relámpago de apenas 31 horas con el objetivo de pedir por la paz entre la Argentina y el Reino Unido. El viaje ocurrió apenas dos días antes de la rendición argentina y tuvo un fuerte impacto político y religioso en medio del conflicto bélico.

La visita que pondrá fin a una espera de casi cuatro décadas

Con la llegada de León XIV, la Argentina volverá a recibir a un Papa después de casi cuatro décadas. El Pontífice permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira sudamericana que también incluirá Uruguay y Perú.

Aunque el Vaticano todavía no difundió el cronograma de actividades, la expectativa es enorme, especialmente en Buenos Aires, Córdoba y Luján, las tres ciudades elegidas para una visita que quedará marcada como uno de los acontecimientos religiosos más importantes de los últimos años.

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