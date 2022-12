Baby Etchecopar sobre Argentina campeón mundial: "Ayer murió Cristina"

"Ayer murió Cristina, murió Maradona. Ayer fue su entierro y el peor de los atentados, el atentado de la alegría a una pervertida que nos mantuvo 20 años inmersos con los discursos de los odiadores seriales". "Ayer murió Cristina, murió Maradona. Ayer fue su entierro y el peor de los atentados, el atentado de la alegría a una pervertida que nos mantuvo 20 años inmersos con los discursos de los odiadores seriales".

"El pueblo inteligente le ganó la calle. Se acabó el choripan. Hoy siguen haciendo ruido y molestando. Messi se luce porque murió Maradona, me dijeron, pero me parece que estamos comparando los Rolling con los Beatles"

"Messi es un excelente padre, excelente argentino, no toma merca, no habla mal de los demás. Messi es un campeón de toda la cancha".

"En cambio de pensar en la patria, piensan en las operaciones, los carpetazos que nos pueden tirar a los de enfrente".

