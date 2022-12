Baby Etchecopar sobre la caravana de la Selección Argentina: "Las reuniones de Cristina quedaron como una fiesta de cumpleaños"

“El kirchnerismo está muy picante porque estos cinco millones de personas en la calle les rompió los huevos. Les quedó todo chiquito, las reuniones que hace Cristina Kirchner quedaron como una fiesta de cumpleaños”. “El kirchnerismo está muy picante porque estos cinco millones de personas en la calle les rompió los huevos. Les quedó todo chiquito, las reuniones que hace Cristina Kirchner quedaron como una fiesta de cumpleaños”.

“Lo que iba a ser una epopeya terminó siendo una cagada. Los chicos tomando la jarra loca, los morochos saltando desde arriba del puente. Las señoras en tetas, en bolas, en culo. Hasta ahí veníamos bien porque no se puede esperar de la Argentina que se formen y saluden”. “Lo que iba a ser una epopeya terminó siendo una cagada. Los chicos tomando la jarra loca, los morochos saltando desde arriba del puente. Las señoras en tetas, en bolas, en culo. Hasta ahí veníamos bien porque no se puede esperar de la Argentina que se formen y saluden”.

“¿Quién no se ha llevado un semáforo en pedo?, son recuerdos de este día memorable que el día de mañana lucirán de lo que fue este día. Hasta ahí veníamos en lo que se puede esperar de los argentinos, cuando ven un palo en cualquier lado se tienden a subir”. “¿Quién no se ha llevado un semáforo en pedo?, son recuerdos de este día memorable que el día de mañana lucirán de lo que fue este día. Hasta ahí veníamos en lo que se puede esperar de los argentinos, cuando ven un palo en cualquier lado se tienden a subir”.

“Yo creo en la teoría de Darwin, descendemos del mono y lo veo en las conductas de los argentinos. El argentino es de altura, debería vivir en un árbol”. “Yo creo en la teoría de Darwin, descendemos del mono y lo veo en las conductas de los argentinos. El argentino es de altura, debería vivir en un árbol”.

“El tema es que hoy terminó en un gran balurdo. Había tres millones de personas, terminó, pasaron los helicópteros, nadie sabía quién estaba arriba, pero se fueron satisfechos porque la Selección llegó”. “El tema es que hoy terminó en un gran balurdo. Había tres millones de personas, terminó, pasaron los helicópteros, nadie sabía quién estaba arriba, pero se fueron satisfechos porque la Selección llegó”.

“Si esos tres millones se enojan de verdad no los paras ni con policía, ni con ejército, ni con discursos, ni con plata”. “Si esos tres millones se enojan de verdad no los paras ni con policía, ni con ejército, ni con discursos, ni con plata”.

“A las seis de la tarde se fueron, en pedo, pero se fueron. ¿Quién quedó? Ese diez por ciento de Cristina Kirchner, que se suben al Mc Donalds, que rompieron el Obelisco, eso es el remanente de lo que fueron”. “A las seis de la tarde se fueron, en pedo, pero se fueron. ¿Quién quedó? Ese diez por ciento de Cristina Kirchner, que se suben al Mc Donalds, que rompieron el Obelisco, eso es el remanente de lo que fueron”.

“Quedaron los quilomberitos, los que aprovechan para robar, los que después llegan a su casa y agarran la moto para matar a un jubilado”. “Quedaron los quilomberitos, los que aprovechan para robar, los que después llegan a su casa y agarran la moto para matar a un jubilado”.

“Esto es el pueblo, el pueblo se expresó en las calles, el pueblo estaba en pedo, estaba feliz, algunos hacían cosas de monos y otros de seres humanos, todos estaban felices”. “Esto es el pueblo, el pueblo se expresó en las calles, el pueblo estaba en pedo, estaba feliz, algunos hacían cosas de monos y otros de seres humanos, todos estaban felices”.

“Algunas canaletas kirchneristas le sacan la campeonidad a los campeones, analizan que porque ganaron y no le chuparon el culo a Cristina o Alberto son desclasados”. “Algunas canaletas kirchneristas le sacan la campeonidad a los campeones, analizan que porque ganaron y no le chuparon el culo a Cristina o Alberto son desclasados”.

“Todo aquel que no responda a ser alcahuete de Cristina y ser cómplice del afano es un desclasado. Son gente que, sin robarle guita al Estado, sin usar un canal del Estado para hablar boludeces, sin endiosar a la chorra condenada por chorra, demostró que hay varios millones de personas que no los quieren”. “Todo aquel que no responda a ser alcahuete de Cristina y ser cómplice del afano es un desclasado. Son gente que, sin robarle guita al Estado, sin usar un canal del Estado para hablar boludeces, sin endiosar a la chorra condenada por chorra, demostró que hay varios millones de personas que no los quieren”.

“Hoy no había banderas políticas, había banderas celestes y blancas. Ojo, cuatro millones, cinco millones, el pueblo estaba en la calle siendo feliz, demostrándole a Cristina que no la perdona por chorra”. “Hoy no había banderas políticas, había banderas celestes y blancas. Ojo, cuatro millones, cinco millones, el pueblo estaba en la calle siendo feliz, demostrándole a Cristina que no la perdona por chorra”.

“Hoy salió un pueblo que no fue a aplaudir a Macri o Milei fue a aplaudir a la Selección Argentina. La Argentina se divide en cuatro clases la humilde, la media, la alta y la marginal que dice ‘Cristina corazón acá tenes los pibes para la liberación’”. “Hoy salió un pueblo que no fue a aplaudir a Macri o Milei fue a aplaudir a la Selección Argentina. La Argentina se divide en cuatro clases la humilde, la media, la alta y la marginal que dice ‘Cristina corazón acá tenes los pibes para la liberación’”.

Mirá el editorial de Baby Etchecopar