Baby Etchecopar sobre la policía asesinada en Retiro: "Vale lo mismo que Santiago Maldonado"

"Veinte años de armar esta hecatombe con delincuentes por todos lados. Mientras vos te rompes el orto para llegar a una casa, ves a los que le regalaron departamentos camino a Puerto Madero".

"Esto tiene que terminar, lo digo como ciudadano podrido. Además, no me gustaría que la sangre de esta mujer se saque mañana con un balde de agua".

"Cristina Kirchner cuando festejó el trucho bicentenario, y luego de haber echado a los QOM a patadas a los culos, pasaban los boludos de Fuerza Bruta vestidos de aborígenes y los boludos kirchneristas aplaudían".

"La culpa de lo que pasa en la Argentina tenemos nombre, apellido y hasta las direcciones. Hoy mataron a esa mujer, mirá vos no les falló la pistola como a Cristina, mirá vos no se paró el país, mirá vos no era la banda de los copitos".

"Todos son chorros, por eso creo que si no podemos terminar con esta cría de hijos de puta, ni podemos convivir, un paredón para que vivan de aquel lado".

"Esta cría que generaron tiene estos frutos de mierda, como el que mató a la mujer hoy. Dos tiros le pegó, la desangró en la calle como un animal, no vi a las pañuelitos verdes ni Aníbal Fernández. Esta mujer vale lo mismo que Santiago Maldonado, que todos los muertos de ellos".

