Baby Etchecopar sobre los festejos por el Mundial: "Había 5 millones que son marrones como yo"

"La única capacidad que tiene el Gobierno es de superarse en la vergüenza. Hoy Alberto dijo que es el Presidente que más campeonatos tiene ganados".

"El país está pasando un papelón. Dos gorditos me dijeron facho, los esperé en la esquina, les pregunté por qué, me dijeron que por el auto que manejo. Ahí está la mentalidad de las personas, que te dicen facho por el auto que tenés".

"En otros lugares del mundo la gente cree que ser político es hacer cosas por la gente. Es hacer grande Miami, han dejado de ser seres superiores para ser inferiores".

"Tenemos todo y no lo sabemos disfrutar. Ni de los campeones que tenemos. Cuando agarramos algo lo rompemos, cuando nos traen una copa del mundo lo hacemos mierda".

"Somos una raza muy rara, autodestructiva. Yo no se por qué no nos extinguimos. Antes porque venían los italianos, españoles. Ahora porque vienen los paraguayos, bolivianos... a laburar".

"No le demos bola a este papelón, no somos todos iguales, ayer había 5 millones que son diferentes, son marrones como yo, pero tienen dignidad, ellos no".

