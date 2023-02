“En un momento bajan un montón de policías que parecía que iban a Vietnam, con un hidrante adelante, pensé ‘que bien que manden a desalojar la 9 de Julio porque nos están rompiendo las bolas’”. “En un momento bajan un montón de policías que parecía que iban a Vietnam, con un hidrante adelante, pensé ‘que bien que manden a desalojar la 9 de Julio porque nos están rompiendo las bolas’”.

"Pero no, era para sacar a los 300 vecinos de Dellepiane que encima de no tener luz. Cualquiera piensa que iba a venir a criticar que cortaron, ahí le pifiaron, pero tienen razón".

"Hoy no era para pegarle a los vecinos, sí a los de la 9 de Julio sacarlos con la fuerza. Alguien tiene que hablar solidarizándose con los vecinos de Dellepiane que no son delincuentes, son gente a la que le rompieron las pelotas, cinco días sin luz".

"También me solidarizo con la policía golpeada, porque también viven en esos mismos monoblocks sin luz. Esto es lo que le gusta a Cristina y a Alberto, la guerra de pobres contra pobres".

