Buscan voluntarios para mudarse a una comunidad sustentable cerca de las Cataratas de Iguazú

La convocatoria establece una estadía mínima de dos semanas y ofrece diferentes alternativas de alojamiento dentro de la propiedad.

Una comunidad sustentable cerca de las Cataratas del Iguazú

El proyecto todavía se encuentra en una etapa de desarrollo. Sus responsables explican que la comunidad presencial está integrada por una combinación de voluntarios, vecinos y amigos, varios de los cuales comenzaron a avanzar en la construcción de sus propias viviendas.

No se trata, por lo tanto, de una comunidad completamente consolidada, sino de una iniciativa que busca crecer gradualmente a partir de la participación de nuevas personas.

Uno de los aspectos que caracteriza al proyecto es la variación en la cantidad de habitantes y colaboradores a lo largo del año. Según la información publicada en la convocatoria, durante los meses de invierno la comunidad suele tener entre dos y tres personas, mientras que durante el verano el número puede aumentar considerablemente.

En los períodos de mayor actividad pueden llegar a reunirse entre 16 y 20 personas.

Esta diferencia estacional modifica también la dinámica cotidiana. En los momentos de menor ocupación, el voluntario puede encontrarse con un ambiente más tranquilo y con menos integrantes, mientras que durante el verano la experiencia adquiere un carácter más colectivo.

El objetivo de fondo es desarrollar un ecobarrio basado en una convivencia comunitaria sencilla, donde el trabajo y la organización se encuentren vinculados con principios de sustentabilidad.

Agrofloresta y permacultura, dos de los ejes del proyecto

La agrofloresta ocupa un lugar destacado dentro de las actividades que se realizan en la chacra. Este tipo de sistema busca integrar árboles, plantas y cultivos dentro de un mismo espacio productivo, aprovechando las relaciones naturales entre diferentes especies.

Para quienes llegan como voluntarios, esto significa participar de tareas concretas relacionadas con el mantenimiento y desarrollo de los cultivos.

La convocatoria contempla actividades como preparar la tierra, sembrar, plantar, podar y cosechar. Las tareas pueden variar de acuerdo con la época del año, las necesidades del terreno y el avance de los distintos proyectos.

A su vez, la permacultura aparece como otro de los pilares de la iniciativa. El concepto propone diseñar sistemas de vida y producción que aprovechen los recursos disponibles de manera responsable y que puedan mantenerse a largo plazo.

En este caso, la intención no se limita a producir alimentos. También se busca que el espacio funcione como un lugar de aprendizaje y experimentación, donde los participantes puedan incorporar conocimientos relacionados con la autosuficiencia.

De esta manera, el voluntariado no está planteado únicamente como una colaboración laboral. La propuesta también apunta a que quienes lleguen puedan aprender técnicas y herramientas que posteriormente puedan aplicar en otros proyectos personales o comunitarios.

Qué trabajos realizan los voluntarios

La convocatoria contempla diferentes tipos de tareas. Una de las áreas principales es la producción vinculada con la agrofloresta, aunque también existen actividades relacionadas con la construcción.

Entre las labores que pueden realizarse aparecen la preparación del terreno, la siembra, la plantación, la poda y la cosecha.

También se mencionan trabajos de bioconstrucción, una modalidad que busca utilizar materiales y técnicas de construcción compatibles con las características del entorno.

Dentro de esta área, los voluntarios pueden participar en tareas de carpintería y construcción con barro. El objetivo es que las personas interesadas puedan acercarse a técnicas que forman parte de la planificación de las futuras viviendas y espacios comunitarios.

La propuesta, además, contempla la posibilidad de conocer de primera mano cómo se organiza el proyecto desde el punto de vista social y económico.

Esto representa uno de los aspectos particulares de la experiencia: quienes llegan no solamente colaboran en una chacra, sino que pueden observar cómo se intenta desarrollar una comunidad con sus propias formas de organización.

Para quienes estén interesados en aprender sobre construcción natural, producción de alimentos o modelos comunitarios, la experiencia puede resultar especialmente atractiva.

Alojamiento para quienes participen de la experiencia

Uno de los puntos centrales de la convocatoria es el alojamiento que se ofrece a los voluntarios.

La propiedad cuenta con una casa comunitaria equipada con ocho camas, además de un sector destinado a quienes prefieran realizar una experiencia de camping.

También existen baños secos, una alternativa utilizada habitualmente en proyectos que buscan reducir el consumo de agua y aplicar sistemas de saneamiento diferentes a los tradicionales.

Entre las comodidades disponibles figuran WiFi y ducha con agua caliente, dos servicios que pueden resultar importantes para quienes permanecen durante varias semanas en un entorno rural.

La casa dispone además de elementos básicos para la vida cotidiana, como heladera, licuadora y vajilla completa.

De esta manera, aunque la propuesta está orientada a una experiencia de contacto con la naturaleza y de participación comunitaria, los voluntarios cuentan con determinadas comodidades que permiten desarrollar una estadía prolongada.

Un río ubicado a pocos minutos de la chacra

Otro de los atractivos señalados en la convocatoria es la presencia de un río situado aproximadamente a 600 metros de la chacra.

La cercanía con el curso de agua constituye uno de los elementos que refuerzan el perfil natural del proyecto y ofrece un espacio adicional para quienes buscan pasar parte de su tiempo libre al aire libre.

El entorno constituye, precisamente, uno de los principales componentes de la experiencia. La iniciativa no está diseñada como un alojamiento turístico convencional, sino como una oportunidad para participar activamente de un proyecto en construcción.

Por eso, quienes se incorporen deben estar dispuestos a realizar tareas prácticas y a compartir parte de las actividades cotidianas de la comunidad.

Cuánto tiempo hay que quedarse como voluntario

La estadía mínima indicada en el perfil es de dos semanas.

El requisito apunta a que los participantes tengan el tiempo suficiente para adaptarse a la dinámica del lugar, conocer las actividades y aportar al desarrollo de los trabajos.

A diferencia de una visita turística tradicional, la experiencia requiere cierto período de adaptación. Las personas que llegan deben familiarizarse con las tareas, el funcionamiento de la comunidad y las características del entorno rural.

La permanencia también permite participar de diferentes etapas de los proyectos. Por ejemplo, dependiendo de la época del año, un voluntario podría encontrarse con actividades vinculadas a la preparación de la tierra, mientras que en otro período podría participar de la cosecha o de trabajos de construcción.

Una alternativa para quienes buscan otra forma de viajar

El crecimiento de plataformas de intercambio y voluntariado abrió la puerta a una modalidad de viaje diferente. En lugar de limitarse a conocer destinos turísticos, algunas personas optan por permanecer durante varias semanas en proyectos comunitarios, colaborando con tareas concretas.

La propuesta cercana a las Cataratas del Iguazú se inscribe dentro de esa tendencia.

Para los responsables del proyecto, el objetivo consiste en atraer personas interesadas en aprender, colaborar y compartir conocimientos mientras la comunidad continúa desarrollándose.

No se trata simplemente de visitar Misiones y recorrer sus atractivos naturales. La convocatoria propone una experiencia en la que el visitante pasa a tener un papel activo.

El voluntario puede involucrarse en actividades relacionadas con la tierra, la producción de alimentos, la construcción y la organización comunitaria.

Al mismo tiempo, el entorno de Iguazú representa un atractivo adicional para quienes desean combinar este tipo de experiencia con la posibilidad de conocer una de las regiones naturales más reconocidas de la Argentina.

La propuesta también apunta a la autosuficiencia

Uno de los objetivos declarados por la iniciativa es avanzar hacia una forma de vida con mayor grado de autosuficiencia.

La producción de alimentos y el desarrollo de sistemas sustentables forman parte de esa búsqueda. La idea es que el espacio pueda generar progresivamente sus propios recursos y conocimientos.

En ese proceso, la agrofloresta y la permacultura funcionan como herramientas para pensar la producción desde una perspectiva diferente a la agricultura convencional.

La bioconstrucción, por su parte, aparece vinculada al desarrollo físico del ecobarrio y a la construcción de viviendas y otros espacios.

El proyecto busca así integrar distintas áreas en un mismo modelo: alimentación, vivienda, organización comunitaria y relación con el ambiente.

Cómo postularse para participar

La convocatoria está publicada en la plataforma Workaway, donde se detallan las características del proyecto, las tareas previstas, las condiciones de la estadía y otros aspectos que los interesados deben conocer antes de contactarse.

El perfil también permite consultar información adicional sobre la experiencia y los comentarios de personas que ya participaron.

Quienes estén evaluando la propuesta deben tener en cuenta que se trata de una comunidad en formación, por lo que las condiciones pueden ser diferentes a las de un alojamiento turístico tradicional.

La experiencia está especialmente orientada a personas que tengan interés por la permacultura, la agrofloresta, la bioconstrucción, la vida comunitaria y el contacto directo con la naturaleza.

Para algunos viajeros, puede convertirse en una oportunidad de aprender nuevas habilidades mientras permanecen durante varias semanas en una de las zonas naturales más reconocidas del país.

La combinación de alojamiento, tareas prácticas, aprendizaje y entorno natural constituye el eje de una convocatoria que busca sumar nuevos integrantes a un proyecto todavía en construcción.

Con una casa comunitaria de ocho camas, espacio para camping, WiFi, ducha caliente, cocina equipada y un río ubicado a unos 600 metros, la propuesta intenta atraer a personas dispuestas a involucrarse activamente en el desarrollo del ecobarrio.

En definitiva, más que ofrecer simplemente un lugar donde pasar unos días, el proyecto propone formar parte de una comunidad que todavía está tomando forma. La recompensa para los voluntarios pasa por la experiencia, el aprendizaje y la posibilidad de participar en la construcción de un modelo de vida basado en una relación más directa con la naturaleza.