Netflix: Adrián Suar y Griselda Siciliani brillan con el estreno de su nueva película

Felicidades marca la primera colaboración entre Álex de la Iglesia y Netflix en una producción realizada en Argentina. Este punto no es menor, ya que refuerza la estrategia de la plataforma de apostar por contenidos locales con proyección internacional.

La producción estuvo a cargo de Preludio, liderada por Adrián Suar, junto con los productores ejecutivos Diego Andrasnik y Juan Lovece. Este equipo ya cuenta con experiencia en proyectos de alto impacto, lo que aumenta las expectativas en torno al resultado final.

(Foto: Gentileza Netflix).

La historia que llegará a Netflix no nació directamente en el cine

Uno de los datos más importantes detrás de Felicidades está en su origen. Se trata de una adaptación cinematográfica de la obra teatral homónima escrita por Mariano Pensotti, que durante 2024 conquistó al público argentino con funciones a sala llena.

El propio Pensotti participó en el guion junto a De la Iglesia, lo que garantizó que la esencia original se mantuviera intacta. Sin embargo, también se sumaron elementos visuales y narrativos que ampliaron el universo de la historia, llevando la experiencia a otro nivel.

De esta manera, Felicidades no será una simple repetición de la experiencia teatral.

(Foto: Gentileza Netflix).

La película ampliará la propuesta y llevará el relato a otro terreno. El cine permitirá trabajar con nuevos espacios, situaciones y elementos visuales que buscarán potenciar el caos que atravesará a los personajes.

El elenco de Felicidades con Adrián Suar y Griselda Siciliani

Director: Álex de la Iglesia

Álex de la Iglesia Producción: Preludio

Preludio Producción ejecutiva: Adrián Suar, Diego Andrasnik y Juan Lovece

Adrián Suar, Diego Andrasnik y Juan Lovece Guion: Álex de la Iglesia y Mariano Pensotti. Película basada en la obra “Felicidades” de Mariano Pensotti.

Álex de la Iglesia y Mariano Pensotti. Película basada en la obra “Felicidades” de Mariano Pensotti. Elenco: Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y participación especial de Diego Capusotto.

Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y participación especial de Diego Capusotto. Fotografía: Pablo Bernst

Pablo Bernst Edición: Manuel Bauer

Manuel Bauer Diseño de vestuario: Liliana Piekar

Liliana Piekar Diseño de producción: José Luis Arrizabalaga

José Luis Arrizabalaga Director de Arte: Matías Martinez

¿Por qué esta nueva película argentina ya genera expectativa?

Adrián Suar y Griselda Siciliani volverán a ocupar el centro de una producción importante, acompañados por Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y Diego Capusotto.

(Foto: Gentileza Netflix).

La llegada de Felicidades también formará parte de una estrategia más amplia de Netflix. La plataforma continuará apostando por contenidos producidos en distintos países y pensados para llegar a una audiencia global.

Álex de la Iglesia cuenta con una trayectoria que le permitirá llegar a espectadores familiarizados con su estilo. El resultado será una película con identidad argentina, pero con elementos capaces de despertar interés más allá de las fronteras del país.

(Foto: Gentileza Netflix).

¿Qué se sabe sobre la fecha de estreno de Felicidades en Netflix?

Netflix tiene previsto estrenar Felicidades hacia fin de año. Por el momento, no se confirmó una fecha exacta para su llegada a la plataforma. La película formará parte de la programación con la que Netflix buscará cerrar el calendario de 2026.

Por ahora, la información disponible permite anticipar una propuesta que no seguirá el camino de la comedia tradicional. Felicidades comenzará con una fiesta. Pero esa fiesta será apenas el comienzo de algo mucho más difícil de controlar.

Adelanto de Felicidades en Netflix