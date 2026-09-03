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Netflix: Adrián Suar y Griselda Siciliani brillan con el estreno de su nueva película

"Felicidades" llega a Netflix con Adrián Suar y Griselda Siciliani en una historia que promete humor, secretos y una noche fuera de control.

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Adrián Suar y Griselda Siciliani brillan con el estreno de una nueva película. (Foto: Gentileza Netflix)

Adrián Suar y Griselda Siciliani brillan con el estreno de una nueva película. (Foto: Gentileza Netflix)

Felicidades será una de las grandes apuestas argentinas que Netflix incorporará a su catálogo hacia fin de año. La película reunió a Adrián Suar y Griselda Siciliani en una propuesta que se alejará de la comedia convencional y que contará, además, con un nombre fundamental detrás de cámara: Álex de la Iglesia.

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La producción comenzó a despertar expectativa incluso antes de su estreno oficial. Netflix presentó a los personajes principales de la película y puso el foco sobre una historia que partirá de una situación aparentemente conocida, pero que pronto cambiará por completo.

Ese será el universo de Felicidades, la película protagonizada por Suar y Siciliani que Netflix prepara para cerrar el año con una de sus producciones argentinas más llamativas.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

¿De qué trata Felicidades en Netflix?

En esta hilarante comedia, un marido intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer. Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta pronto se transforma en una noche caótica, cuando la irrupción de un médium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia.

Felicidades marca la primera colaboración entre Álex de la Iglesia y Netflix en una producción realizada en Argentina. Este punto no es menor, ya que refuerza la estrategia de la plataforma de apostar por contenidos locales con proyección internacional.

La producción estuvo a cargo de Preludio, liderada por Adrián Suar, junto con los productores ejecutivos Diego Andrasnik y Juan Lovece. Este equipo ya cuenta con experiencia en proyectos de alto impacto, lo que aumenta las expectativas en torno al resultado final.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

La historia que llegará a Netflix no nació directamente en el cine

Uno de los datos más importantes detrás de Felicidades está en su origen. Se trata de una adaptación cinematográfica de la obra teatral homónima escrita por Mariano Pensotti, que durante 2024 conquistó al público argentino con funciones a sala llena.

El propio Pensotti participó en el guion junto a De la Iglesia, lo que garantizó que la esencia original se mantuviera intacta. Sin embargo, también se sumaron elementos visuales y narrativos que ampliaron el universo de la historia, llevando la experiencia a otro nivel.

De esta manera, Felicidades no será una simple repetición de la experiencia teatral.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

La película ampliará la propuesta y llevará el relato a otro terreno. El cine permitirá trabajar con nuevos espacios, situaciones y elementos visuales que buscarán potenciar el caos que atravesará a los personajes.

El elenco de Felicidades con Adrián Suar y Griselda Siciliani

  • Director: Álex de la Iglesia
  • Producción: Preludio
  • Producción ejecutiva: Adrián Suar, Diego Andrasnik y Juan Lovece
  • Guion: Álex de la Iglesia y Mariano Pensotti. Película basada en la obra “Felicidades” de Mariano Pensotti.
  • Elenco: Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y participación especial de Diego Capusotto.
  • Fotografía: Pablo Bernst
  • Edición: Manuel Bauer
  • Diseño de vestuario: Liliana Piekar
  • Diseño de producción: José Luis Arrizabalaga
  • Director de Arte: Matías Martinez

¿Por qué esta nueva película argentina ya genera expectativa?

Adrián Suar y Griselda Siciliani volverán a ocupar el centro de una producción importante, acompañados por Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y Diego Capusotto.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

La llegada de Felicidades también formará parte de una estrategia más amplia de Netflix. La plataforma continuará apostando por contenidos producidos en distintos países y pensados para llegar a una audiencia global.

Álex de la Iglesia cuenta con una trayectoria que le permitirá llegar a espectadores familiarizados con su estilo. El resultado será una película con identidad argentina, pero con elementos capaces de despertar interés más allá de las fronteras del país.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

¿Qué se sabe sobre la fecha de estreno de Felicidades en Netflix?

Netflix tiene previsto estrenar Felicidades hacia fin de año. Por el momento, no se confirmó una fecha exacta para su llegada a la plataforma. La película formará parte de la programación con la que Netflix buscará cerrar el calendario de 2026.

Por ahora, la información disponible permite anticipar una propuesta que no seguirá el camino de la comedia tradicional. Felicidades comenzará con una fiesta. Pero esa fiesta será apenas el comienzo de algo mucho más difícil de controlar.

Adelanto de Felicidades en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix estrena "Felicidades": La plataforma suma a su catálogo la nueva película argentina protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani.
  • Comedia caótica y secretos: La trama gira en torno a una fiesta de cumpleaños que se descontrola con la aparición de un médium y la revelación de mentiras.
  • Adaptación teatral y director de renombre: Basada en una obra de Mariano Pensotti, cuenta con la dirección de Álex de la Iglesia y se espera para fines de año.
Resumen generado por Thinkindot AI
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