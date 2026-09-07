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Iara, la hija de 32 años de Julián Weich que pateó el tablero: dejó todo y cambió de rumbo

Otro hijo de Julián Weich que cambia su vida: la historia detrás de Iara, la hija mayor del conductor que pateó el tablero. Enterate.

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Iara, la hija de 32 años de Julián Weich que pateó el tablero: dejó todo y cambió de rumbo

Iara Weich, la hija mayor de Julián Weich, decidió patear el tablero y construir su propio camino. Después de probar distintas carreras y atravesar varios cambios personales y profesionales, encontró en la moda un espacio donde pudo combinar su perfil empresarial con una preocupación que cada vez ocupa más lugar en su vida: el consumo responsable y el cuidado del ambiente.

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Durante varios años, Iara buscó su rumbo. Comenzó Medicina, Administración de Empresas y Publicidad, pero ninguna de esas carreras terminó de convencerla. El verdadero punto de inflexión llegó durante la pandemia, cuando descubrió que quería apostar de lleno por un proyecto propio.

Su historia empresarial había comenzado algunos años antes. En 2016, junto a su socia Julieta Alalu, empezó a darle una segunda oportunidad a prendas que ya habían sido usadas. Todo nació de manera bastante sencilla: una feria de ropa usada organizada en una casa y una valija con prendas que Iara había recibido de su tía.

Lo que parecía una iniciativa pequeña terminó convirtiéndose en algo mucho más grande.

Así nació Bunker, una marca de moda circular que comenzó en un departamento de Colegiales y fue creciendo hasta instalarse en un local de tres plantas en Palermo. Con el tiempo, el emprendimiento cruzó las fronteras argentinas y llegó a Barcelona, España, donde abrió una nueva sede.

La propuesta apunta a la compra y venta de ropa de segunda mano en buen estado, de marcas reconocidas y a precios más accesibles. Cada prenda pasa previamente por un proceso de selección para verificar su estado antes de ponerse nuevamente a la venta.

Además, quienes tienen ropa que ya no utilizan pueden acercarla para venderla bajo el sistema de consignación.

Pero detrás del negocio también hay una decisión personal de Iara: replantear la manera en la que se consume moda.

“Queremos que comprar ropa usada deje de ser un plan alternativo para convertirse en una elección consciente”, explicó la empresaria al hablar del espíritu de su proyecto.

Su preocupación por el ambiente tampoco apareció de la nada. Iara tuvo contacto con estas problemáticas a través de Conciencia, el emprendimiento social creado por su padre, y con el tiempo incorporó esa mirada a su propio proyecto.

Lejos de quedarse únicamente con el rol empresarial, además, participa de distintas áreas del negocio. La gestión, la administración, la selección de prendas y hasta cuestiones operativas forman parte de su día a día.

Y el proyecto siguió creciendo. A la propuesta física se sumó también la venta online y un sistema de delivery propio, con el objetivo de acercar las prendas a nuevos clientes y adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo.

Así, la hija mayor de Julián Weich terminó encontrando un camino propio después de varios intentos. Dejó atrás las carreras que había comenzado, se animó a cambiar de rumbo y convirtió una pequeña idea nacida con ropa usada en un emprendimiento que hoy llegó hasta Europa.

En pocas palabras

  • Iara Weich: La hija de Julián Weich lanzó Bunker, una marca de moda circular que vende ropa de segunda mano en buen estado.
  • Emprendimiento: La marca argentina, fundada junto a Julieta Alalu, expandió sus operaciones a Barcelona, España.
  • Consumo responsable: Bunker busca replantear la forma en que se consume moda, promoviendo la compra y venta de prendas usadas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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