Netflix: José Coronado y Luis Zahera arrasan con esta serie que es perfecta para maratonear

Tirso es un hombre acostumbrado a controlar su entorno. Sus valores parecen firmes y su manera de actuar no suele dejar demasiado espacio para las dudas. Pero esa estabilidad comenzó a romperse cuando su nieta Irene quedó vinculada a personas relacionadas con el mundo del crimen organizado. La situación obligó al protagonista a intervenir.

Lo que comenzó como un intento por proteger a un miembro de su familia terminó llevando a Tirso a involucrarse directamente en los conflictos que afectaban al barrio. La amenaza dejó de ser algo lejano y pasó a formar parte de su propia vida.

Según la sinopsis oficial de Netflix, la historia parte de una situación concreta: "Cuando su nieta adolescente cae víctima de los narcotraficantes que controlan el barrio, un hastiado veterano de guerra decide hacerse cargo del asunto".

José Coronado construyó uno de los pilares de la historia

Uno de los principales atractivos de Entrevías fue el trabajo de José Coronado en el papel de Tirso Abantos.

El actor presentó a un personaje duro, disciplinado y dispuesto a defender aquello que considera importante. Sin embargo, la construcción de Tirso no quedó reducida únicamente a esa imagen.

Sus vínculos familiares comenzaron a ocupar un espacio fundamental y muchas de sus decisiones quedaron atravesadas por una tensión constante entre sus principios y la realidad que tenía delante.

Luis Zahera aportó un giro diferente con Ezequiel Fandiño

Si José Coronado fue uno de los grandes pilares de la producción, Luis Zahera se convirtió en otra de las figuras fundamentales.

El actor interpretó al inspector Ezequiel Fandiño, un personaje que introdujo una dinámica muy diferente dentro de una historia marcada por la tensión y la violencia. Ezequiel fue presentado como un policía de métodos poco convencionales.

Luis Zahera consiguió construir un personaje que rápidamente se volvió fundamental para el desarrollo de la ficción.

La dupla entre José Coronado y Luis Zahera fue una de las claves

Uno de los aspectos que más impulsó el dinamismo de Entrevías fue la relación entre Tirso Abantos y Ezequiel Fandiño. Los dos personajes representaron formas muy diferentes de enfrentar los problemas.

La química entre José Coronado y Luis Zahera fue fundamental para que esa dupla funcionara. Los actores aportaron estilos diferentes y consiguieron construir una relación capaz de combinar drama, tensión y momentos de humor.

Ese contraste fue uno de los motivos por los que la serie logró sostener el interés durante sus 32 episodios. La producción también construyó relaciones entre personajes con objetivos y personalidades diferentes.

¿Por qué sus 32 capítulos son ideales para una maratón?

Uno de los grandes puntos a favor de Entrevías es su extensión. La producción cuenta con cuatro temporadas y 32 capítulos.

Esa cantidad permitió desarrollar una historia completa, con tiempo suficiente para profundizar en los personajes y hacer evolucionar los conflictos. Al mismo tiempo, la serie mantuvo una estructura que hizo que cada episodio incorporara nuevas situaciones.

Para quienes buscan una producción para ver durante un fin de semana, esa estructura puede resultar especialmente atractiva.

Los 32 capítulos permiten entrar en un universo narrativo completo sin comenzar una ficción cuya historia permanezca abierta.

Resumen de la primera temporada de Entrevías